इतिहास जिवंत! गावकऱ्यांनी पुन्हा जगला शिवराय व महाराणी गुणवंताबाईंचा विवाह सोहळा, ३७० वर्षांपूर्वीचा 'तो' दिवस डोळ्यासमोर उभा!

शेलसूर (चिखली), ता.१५ : स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणी गुणवंताबाई साहेब यांच्या ऐतिहासिक विवाह सोहळ्याला ३७० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने करवंड येथे प्रथमच 'ऐतिहासिक करवंड महोत्सवा'चे भव्य आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्याच्या माध्यमातून इतिहासाला उजाळा मिळण्यासोबतच किल्ले व बुरुजांच्या संवर्धनासाठी आणि भव्य स्मारक उभारण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिली..सांस्कृतिक कार्य विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय व करवंड महोत्सव समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'ऐतिहासिक करवंड महोत्सवा'चे आयोजन चिखली तालुक्यातील करवंड येथे करण्यात आले होते. यावेळी विधान परिषद आ. धीरज लिंगाडे, विधानसभा आ. श्वेता महाले, आ. संजय गायकवाड, आ. सिद्धार्थ खरात, आ. मनोज कायंदे, मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक विद्याधर महाले, अपर जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, राजेंद्र पोळ, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील, अनिकेत निंबाळकर, आयोजन समितीचे अध्यक्ष अरविंद देशमुख तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळेच सोहळाहा महोत्सव आणि स्मारकाचे काम केवळ शासन किंवा प्रशासनाचे नसून, यामध्ये स्थानिक ग्रामस्थ आणि सर्व शिवप्रेमींचा सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय परवानग्या मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायत व स्थानिकांनी सहकार्य करावे, जेणेकरून पुढील वर्षी हा सोहळा अधिक भव्य स्वरूपात साजरा करता येईल, असे आवाहनही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी याप्रसंगी केले. आ. श्वेता महाले यांनी मनोगत व्यक्त करताना म्हटले की, करवंड महोत्सवाचा प्रस्ताव कृती समितीने मांडल्यानंतर सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी तात्काळ पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळेच हा सोहळा इतक्या भव्य स्वरूपात साकार झाला आहे. या प्रसंगी परिसरातील वाहतुकीच्या समस्यांकडेही मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले..शेवटी या कार्यक्रमासाठी परिश्रम घेतलेल्या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे, करवंड महोत्सव समितीचे सर्व पदाधिकारी, ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य, समस्त ग्रामस्थ आणि बुलढाणा जिल्ह्यातून आलेल्या सर्व शिवप्रेमींचे हार्दिक आभार मानले व अभिनंदन केले. ऐतिहासिक करवंड महोत्सव २०२६ ने करवंडनगरीला राज्यस्तरीय ओळख मिळवून दिली असून महाराणी गुणवंताबाई साहेब यांचा गौरवशाली वारसा जपण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आज उचलले गेले आहे....५२ बुरुजांचे पुनरुज्जीवन करणार१५ एप्रिल १६५७ रोजी झालेल्या या ऐतिहासिक विवाहाचे स्मरण म्हणून आयोजित या कार्यक्रमात बोलताना ना. भोसले म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणी गुणवंताबाई यांचा विवाह सोहळा केवळ एक कौटुंबिक प्रसंग नसून स्वराज्याच्या उभारणीतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. या भूमीला ऐतिहासिक महत्त्व असून, येथील पडझड झालेल्या बुरुजांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि राजवाड्याचे जतन करणे ही काळाची गरज आहे. करवंड येथील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून विशेष प्रकल्प मंजूर करण्यात येईल. यामध्ये प्रामुख्याने महाराणी गुणवंताबाई यांचा भव्य पुतळा उभारणे, ऐतिहासिक राजवाड्याची डागडुजी करणे आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने या परिसराचा विकास करणे या कामांना प्राधान्य दिले जाईल..करवंडचा 'इतिहास' शासनाने केला पुनर्जीवित : आ. महालेआ. श्वेता महाले पाटील यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, बुलढाणा जिल्ह्याला राष्ट्रमाता जिजाऊ साहेबांचा वारसा जसा लाभला, तसाच राणी गुणवंताबाई साहेब यांचाही वारसा मिळालेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पत्नी महाराणी गुणवंताबाई साहेब या करवंडनगरीच्या कन्या होत्या, हे चिखलीकरांचे भाग्य आहे. या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन व पुनर्जीवन व्हावे यासाठी मागील ४० वर्षांपासून शिवप्रेमींची मागणी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर शिवप्रेमींनी हा उत्सव आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर सकारात्मक पाऊल उचलत करवंडचा 'इतिहासजमा' झालेला 'इतिहास' देवाभाऊंच्या शासनाने पुनर्जीवित केल्याचे आ. महाले यांनी सांगितले.