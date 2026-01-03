Gondia Crime:'मुलाच्या खूनप्रकरणी बापाला १० वर्षे सश्रम कारावास'; रागात मुलाच्या डाेक्यात कुऱ्हाडीने सपासप वार!

गोंदिया: रागाच्या भरात खून करणाऱ्या बापाला गोंदिया जिल्हा सत्र न्यायालयाने १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एन. जोशी यांनी शनिवारी (ता. ३) हा निकाल दिला..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...सडक अर्जुनी तालुक्यातील मीलटोली (कोसमतोंडी) येथील आरोपी चरणदास केशव नेवारे (वय ६०) आणि त्याचा मुलगा राजकुमार उर्फ चमन (वय २९) हे दोघेही दारूच्या आहारी गेले होते. व्यसनामुळे घरात सतत खटके उडायचे. १३ नोव्हेंबर २०२० रोजी रात्री आठच्या सुमारास त्यांच्यात जोरदार भांडण झाले. शेजाऱ्यांनी मध्यस्थी करून भांडण सोडवले, मात्र घरी परतल्यावर पुन्हा वाद विकोपाला गेला. रागाच्या भरात आरोपी चरणदासने राजकुमारच्या डोक्यावर कुऱ्हाडीने प्रहार केला. यात राजकुमारचा जागीच मृत्यू झाला..या प्रकरणी फिर्यादी हिवराज काळसर्पे यांच्या तक्रारीवरून डुग्गीपार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक एम. बी. जाधव यांनी घटनेचा सविस्तर तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले..सरकारी पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील महेश एस. चंदवानी यांनी एकूण १० साक्षीदार तपासले. वैद्यकीय अहवाल आणि पुराव्यांच्या आधारे सरकारी वकिलांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. आरोपीने स्वतःच्या मुलाला कुऱ्हाडीने मारले. हे कृत्य पूर्वनियोजित नसून रागाच्या भरात घडले असल्याने न्यायालयाने आरोपीला भांदवि कलम ३०२ ऐवजी कलम ३०४ (भाग १) अंतर्गत दोषी ठरवले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .एकंदरीत आरोपीचे वकील व सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी यांच्या सविस्तर युक्तिवादानंतर तसेच कागदोपत्री पुरावा, वैद्यकीय अहवाल या आधारावर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एन. जोशी यांनी आरोपीविरुद्ध सरकारी पक्षाचा पुरावा ग्राह्य धरून आरोपीला भांदविचे कलम ३०४ भाग १ अतंर्गत १० वर्षाचा सश्रम कारावास व एक हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास ३ महिन्यांच्या अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा ठोठावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.