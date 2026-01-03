विदर्भ

Gondia Crime:'मुलाच्या खूनप्रकरणी बापाला १० वर्षे सश्रम कारावास'; रागात मुलाच्या डाेक्यात कुऱ्हाडीने सपासप वार!

Axe Attack on Son Proves Fatal; Father Convicted and Jailed for 10 Years

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

गोंदिया: रागाच्या भरात खून करणाऱ्या बापाला गोंदिया जिल्हा सत्र न्यायालयाने १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एन. जोशी यांनी शनिवारी (ता. ३) हा निकाल दिला.

