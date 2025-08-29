विदर्भ

Buldhana Crime: जुन्या वादातून दगडाने ठेचून एकाची हत्या; तरुणाला अटक, भीतीचे वातावरण

Crime News: जुना वाद विकोपाला जावून एकाची दगडाने ठेचून हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना चिखली तालुक्यातील हरणी गावात २७ ऑगस्ट रोजी रात्री १० च्या सुमारास घडली. या प्रकरणी अमडापूर पोलिसांनी काशीराम शिवराम कुसळकर रा. हरणी, या तरुणाला अटक केली आहे.
Buldhana Crime
Buldhana Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंगरूळ नवघरे,

(चिखली) : जुना वाद विकोपाला जावून एकाची दगडाने ठेचून हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना चिखली तालुक्यातील हरणी गावात २७ ऑगस्ट रोजी रात्री १० च्या सुमारास घडली. मृतकाचे नाव गजानन बारकू पवार (वय ५५) असे असून या प्रकरणी अमडापूर पोलिसांनी काशीराम शिवराम कुसळकर रा. हरणी, या तरुणाला अटक केली आहे.

