Buldhana Crime: जुन्या वादातून दगडाने ठेचून एकाची हत्या; तरुणाला अटक, भीतीचे वातावरण

मंगरूळ नवघरे, (चिखली) : जुना वाद विकोपाला जावून एकाची दगडाने ठेचून हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना चिखली तालुक्यातील हरणी गावात २७ ऑगस्ट रोजी रात्री १० च्या सुमारास घडली. मृतकाचे नाव गजानन बारकू पवार (वय ५५) असे असून या प्रकरणी अमडापूर पोलिसांनी काशीराम शिवराम कुसळकर रा. हरणी, या तरुणाला अटक केली आहे..पोलिसांकडून प्राप्त माहीतीनुसार, हरणी येथील गजानन पवार हे शौचाला जातो असे सांगून रात्री घराबाहेर पडले होते. मात्र ते बराच वेळ परत न आल्याने त्यांचा भाऊ प्रकाश पवार व काही गावकऱ्यांनी शोध घेतला असता, गावाबाहेरील शिवारात त्यांचा मृतदेह आढळला. .डोक्यात मोठ्या दगडाने ठेचून हत्या झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले. या प्रकरणी मृतकाचा भाऊ प्रकाश बारकू पवार (वय ४२) यांच्या तक्रारी दाखल केली की, गावातील काशीराम कुसळकर यानेच जुन्या वादातून गजानन पवार यांचा खून केला असून, यापूर्वीही तो सतत जीवे मारण्याच्या धमक्या देत असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..या आधारे अमडापूर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. तर तपासादरम्यान पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आरोपीस अटक केली आहे. या प्रकरणाचा तपास एपीआय निखिल निर्मळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून , पोहेका ठाकूर व भुतेकर पुढील तपास करीत आहेत..दरम्यान, मृतक गजानन पवार यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, पाच मुली, आई व दोन भाऊ असा मोठा आप्तपरिवार आहे. या घटनेमुळे हरणी गावात भीतीचे व दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..