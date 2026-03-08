Success Story: कठीण परिश्रम आणि चिकाटीचा फळ; यूपीएससीत गोंदियाच्या श्रवण मुंदडा याला २७५ वा रॅंक

गोंदिया : येथील श्रवण ब्रजरतन मुंदडा याने संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन करत २७५ वा रँक मिळविला आहे. श्रवण मुंदडा याचे प्राथमिक शिक्षण गोंदिया शहरातच झाले..लहानपणापासूनच अभ्यासू, जिज्ञासू आणि मेहनती स्वभावामुळे त्याने शिक्षणात सातत्याने उत्तम कामगिरी केली. पुढे त्याने दिल्ली विद्यापीठातील हिंदू कॉलेजमधून बी. कॉम पदवी प्राप्त केली..त्यानंतर आयआयएम कोलकाता येथून एमबीए पूर्ण करत आपल्या शैक्षणिक प्रवासाला अधिक बळ दिले. उच्च शिक्षणानंतरही त्याने देशसेवेचे स्वप्न डोळ्यांसमोर ठेवत यूपीएससीची तयारी सुरू ठेवली..कठोर परिश्रम, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर अखेर त्याने ही कठीण परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण करत २७५ वा रँक मिळविला आहे. त्याच्या यशाबद्दल व्यापारी क्षेत्र, मित्रपरिवार तसेच समाजातील विविध घटकांकडून त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे..श्रवण मुंदडा याचे हे यश गोंदियातील तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरले असून, मोठे स्वप्न पाहून त्यासाठी प्रामाणिक परिश्रम केल्यास यश नक्की मिळते, याचा उत्तम आदर्श श्रवणने घालून दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.