Shegaon Wari : शेगावीचा राणा पंढरपूरकडे मार्गस्थ; ७०० हून अधिक वारकऱ्यांसह गजानन महाराजांच्या पालखी वारीला भक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

राजेश चौधरीशेगांव : शेगावीचा राणा माहेरी निघाला | संगे संत मेळा भजनी रंगला ||लक्ष लक्ष कंठातूनी गावूनी अभंग | गजाननाचे भजन l चंद्रभागा हर कुणी जाई गजानना गजानना l पंढरीत चैतन्याचा मोगरा फुलला ll शेगावीचा राणा माहेरी निघाला lया अभंगाचे गायन करत टाळ मृदंगाच्या गजरात ७०० हून अधिक वारकऱ्यांच्या सहभागाने सालाबादप्रमाणे यंदाही श्री संत गजानन महाराजांची पालखी आषाढी एकादशी महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी श्री क्षेत्र पंढरपूर कडे आज रविवार ता. २१ जून रोजी सकाळी ७.३० मार्गस्थ झाली.श्रींच्या पालखी पायी वारीचे यंदा ५७ वे वर्ष आहे..पालखी निघणार असल्याने आज शेगाव शहर नाहीतर संपूर्ण राज्यभरातील असंख्य भाविकांनी मंदिरामध्ये श्रींचे दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. सकाळपासून मंदिरामध्ये भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळाले. सकाळी मंदिरात पालखीची संपूर्ण तयारी करण्यात आली.विधिवत पूजा अर्चा ब्रम्हवृंद यांचे हस्ते पार पडली..पालखी निघण्यापूर्वी मंदिर मध्ये पालखी मेण्यात श्रींचा रजत मुखवटा ठेवल्या नंतर श्री संस्थान चे सेवाधारी व्यवस्थापकीय विश्वस्त यांचे हस्ते विधिवत पूजन करण्यात आले.यावेळी अन्य विश्वस्त यांची प्रमुख उपस्थिती होती. संत नगरीचे नगराध्यक्ष प्रकाश शेगोकार , शेगावचे माजी तहसीलदार गणेशराव पवार यासह गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तीनी पालखी निघताना हजेरी लावून दर्शन घेऊन पालखी बरोबर काही अंतर पायी चालत वारी केली..यंदा पालखी समवेत ७०० हून अधिक वारकरी, रथ, अश्व, मेणा इत्यादी सह पाण्याचे टँकर, वैद्यकीय चमू आणि साहित्याचे एकूण ९ वाहने अशा भव्य लवाजम्यासह मोठा ताफा असून या पालखी मध्ये असंख्य भक्त सहभागी आहेत..श्रीहरी नाम व टाळ मृदंगाच्या गजरात जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल , जय गजानन श्री गजानन, गण गण गणात बोते,या मंत्राचा नाम घोष करत संतनगरीतून हा पालखी सोहळा सकाळीच श्री विठ्ठलाच्या दर्शन भेटीसाठी निघाला..शेगावातून निघालेली श्रींची पालखी चालत चालत रविवारी दुपारी श्री क्षेत्र नागझरी येथील श्री संत गोमाजी महाराज संस्थान येथे पोहचली. त्या ठिकाणी महाप्रसाद घेऊन परत पुढच्या प्रवासाला निघाली.सायंकाळी अकोला जिल्ह्यातील कसुरा मार्गे पारस येथे पोहचली.तेथे पालखीचा रात्रीचा मुक्काम झाला. उद्या ता.२२ जुन रोजी सकाळीच पालखी पारस येथून निघून दुपारी गायगाव येथे पोहचेल तेथून निघाल्यावर रात्री भौरद येथे पालखीचा मुक्काम राहील. २३ जून रोजी सकाळी भौरद येथून निघून अकोला शहरात पालखी पुढील दोन दिवस राहणार आहे. २३ व त्यानंतर सुनिश्चित मार्गाने पुढे पुढे जाईल.श्रींची पालखी २३ जुलै रोजी श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे पालखी पोहोचणार आहे. तेथील महोत्सवात सहभागी होऊन ता.२८ जुलै नंतर परत शेगावकडे निघणार आहे..१८ ऑगस्ट रोजी खामगाव मुक्कामी नंतर १९ ऑगस्ट बुधवार रोजी श्रींची पालखी संतनगरी शेगावला पोहोचणार आहे. जाताना तब्बल ३३ दिवसांचा पायी प्रवास व ७५० किमी प्रवास पालखीतील वारकरी करणार आहेत..चोख पोलीस बंदोबस्तश्रींच्या पालखी पंढरपूर साठी निघाली तेव्हा पालखीचे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच बरोबर भक्तांची मोठी गर्दी असल्याने शेगाव शहर पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार निमिश मेहेत्रे यांचे सह पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा उठा बंदोबस्त तैनात होता. श्री संस्थांचे सुरक्षारक्षक ही जागोजागी तैनात होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.