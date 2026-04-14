Vidarbha News: वाघाच्या हल्ल्यात महिला ठार; खैरी जंगलातील घटना; मोहफुले वेचताना घडली घटना

सिंदेवाही: मोहफुले वेचण्यासाठी जंगलात गेलेल्या एका वृद्ध महिलेवर वाघाने हल्ला करून ठार केले. ही घटना सोमवारी (ता. १३) पहाटेच्या सुमारास खैरी जंगल परिसरात घडली. मृत महिलेचे नाव वच्छला ईश्वर वाडगुरे (वय ६५ रा. गुंजेवाही) असे आहे. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही येथील वच्छला ईश्वर वाडगुरे ही वृद्ध महिला गावातील इतर महिला आणि पुरुषांसोबत मोहफुल वेचण्यासाठी जवळच असलेल्या खैरी जंगल परिसरात गेल्या होत्या. सकाळची वेळ असल्याने सर्वजण मोहफुल वेचण्याच्या कामात मग्न होते. त्याचदरम्यान दबा धरून बसलेल्या वाघाने अचानक वच्छला वाडगुरे यांच्यावर झडप घातली. वाघाने त्यांच्या मानेचा घट्ट पकड घेत त्यांना जंगलाच्या खोल भागात ओढत नेण्याचा प्रयत्न केला..हा थरार पाहून सोबत असलेल्या इतर नागरिकांनी आरडाओरडा करून वाघाला पळवून लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वाघ शिकार सोडण्यास तयार नव्हता. या भीषण हल्ल्यात वच्छला वाडगुरे यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची वार्ता वाऱ्यासारखी गावात पसरली. मोठ्या संख्येने गावकरी घटनास्थळाकडे आले..घटनेची माहिती मिळताच सिंदेवाही पोलिस आणि वनविभागाचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. सिंदेवाहीच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी अंजली बोरावार/सायंकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनकर्मचाऱ्यांनी घटनेचा रीतसर पंचनामा केला.."मृत महिलेचे नाव वच्छला ईश्वर वाडगुरे आहे. मृत महिला गावातील इतर महिलांसोबत शेजारील खैरी जंगल परिसरात मोहफुले वेचण्यासाठी गेली होती. त्याचदरम्यान वाघाने हल्ला केला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. घटना स्थळाचा परिसर महसूल विभागामध्ये येतो. घटनास्थळी वनविभामार्फत दोन लाइव्ह कॅमेरा आणि ६ ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले आहे. मृताच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत म्हणून २५ हजार रुपये देण्यात आले आहे."- अंजली बोरावार-सायंकार, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सिंदेवाही.