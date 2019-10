सिंधूताई सपकाळ म्हणाल्या, स्त्रियांनो, तुम्हीच तुमच्या जीवनाच्या शिल्पकार 

सावनेर (जि. नागपूर) : स्त्रीला वेदना म्हणजे काय ठाऊक असते. ती जीवनात कितीही खडतर प्रसंग आले तरी हार मानत नाही. आलेल्या प्रसंगाला धैर्याने तोंड देण्याचे सामर्थ्य स्त्रीमध्ये आहे. विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या; मात्र एकाही शेतकऱ्याच्या पत्नीने आत्महत्या केली नाही. स्त्रीच स्त्रीच्या जीवनाची खरी शिल्पकार असल्याचे मत समाजसेविका सिंधूताई सपकाळ यांनी व्यक्‍त केले.

सावनेर येथील सेलिब्रेशन सभागृहात गांधी जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात समाजप्रबोधन करताना त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार सुनील केदार, योगेश कुंभलकर, डॉ. संगीता जैन, डॉ. विजय घटे, साहित्यिक विजया मारोतकर, वर्धा येथील अन्न व औषधी विभागाचे सहायक आयुक्त बल्लाळ, निरीक्षक स्वाती भरडे, पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या व्यवस्थापक पल्लवी मोडक, कार्यक्रमाचे आयोजक सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली घटे आदींची उपस्थिती होती.

मुलींनो, खूप शिका व डिग्री घ्या; परंतु विदर्भाच्या मातीची व संस्कृतीची जोपासना करा, असा सल्लाही सिंधूताई सपकाळ यांनी दिला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला गांधीजींच्या फोटोला पुष्पमाला अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. समाजातील उल्लेखनीय कार्यासाठी सिंधूताईंच्या हस्ते अनेकांना गोरविण्यात आले. शहरातील स्मशानभूमीत स्वच्छता व सौंदर्यीकरण तसेच श्रमदान कार्यासाठी प्रयास टीमच्या युवकांनाही सन्मानित करण्यात आले. महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी दांडीयात्रा काढण्यात आली. संचालन तिवारी यांनी केले तर गोपाल घटे यांनी आभार मानले.

Web Title: Sindhutai Sapakal said, Ladies, you are the craftsman of your life