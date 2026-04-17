Buldhana News: शॉर्टसर्किटमुळे शेतकऱ्याचे ७५ हजारांचे नुकसान; आग लागली; सिंधखेड शेतकऱ्याची शेती जळून खाक; तातडीची मदत मागणी

सिंदखेड: तालुक्यातील किनगाव राजा येथे महावितरणच्या रोहित्रामध्ये झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांला तात्काळ मदत देण्याची मागणी होत आहे..किनगाव राजा येथील शेतकरी कैलास माधवराव हरकळ यांच्या गट नंबर ६६१ मध्ये असलेल्या शेतामध्ये दुपारी सुमारे ३ वाजताच्या सुमारास महावितरणच्या रोहित्रामध्ये अचानक शॉर्टसर्किट झाले. या घटनेमुळे रोहित्रापासून काही अंतरावर असलेल्या शेती साहित्याला आग लागली..या आगीत ठिबक सिंचनासाठी वापरण्यात येणारे सुमारे २१ बंडल व पाईप तसेच जनावरांसाठी साठवून ठेवलेला अंदाजे ७०० पेंढी कडबा पूर्णतः जळून खाक झाला..या घटनेत शेतकऱ्याचे अंदाजे ७५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. महावितरणच्या निष्काळजीपणामुळेच ही घटना घडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडुन करण्यात येत आहे..ग्राम महसूल अधिकारी यांनी घटनास्थळावर भेट देऊन पंचनामा केला. यावेळी ग्राम महसूल अधिकारी प्रवीण झिने, कैलास हरकळ,भगवान हरकळ, उमाजी हरकळ परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.