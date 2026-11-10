Sindkhed Raja Buldhana Tractor Accident : कुटार घेऊन निघाले अन् घाटातच होत्याचं नव्हतं झालं; ट्रॅक्टर उलटून दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू!

सिंदखेडराजा (बुलढाणा) : बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा तालुक्यातून एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. तालुक्यातील अत्यंत धोकादायक समजल्या जाणाऱ्या भोसा घाटात जनावरांचे कुटार (चारा) वाहून नेणारा ट्रॅक्टर अचानक पलटी झाला. या भीषण अपघातात ट्रॅक्टरखाली दबल्याने दोन निष्पाप तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे भोसा आणि वडगाव परिसरात प्रचंड हळहळ व्यक्त होत असून दोन्ही गांवांवर शोककळा पसरली आहे..अवघड वळणावर चालकाचा ताबा सुटला अन् अनर्थ घडला!मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही तरुण ट्रॅक्टरमध्ये जनावरांसाठी लागणारे कुटार भरून आपल्या गावाकडे निघाले होते. भोसा घाटातून जात असताना एका तीव्र आणि अवघड वळणावर चालकाचे ट्रॅक्टरवरील नियंत्रण अचानक सुटले. नियंत्रण सुटताच हा कुटाराने भरलेला अवजड ट्रॅक्टर थेट रस्त्याच्या कडेला पलटी झाला. ट्रॅक्टर पलटी होताच त्यावर बसलेले दोन्ही तरुण खाली फेकले गेले आणि थेट ट्रॅक्टरच्या अवजड भागाखाली दाबले गेले..Amazing Snake Village: महाराष्ट्रातील असे गाव जिथे प्रत्येक घरात राहतात विषारी साप!.स्थानिक ग्रामस्थांची धाव, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता!अपघात होताच मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील शेतकरी आणि वाटसरूंनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थांनी तातडीने मदतकार्य राबवून ट्रॅक्टरखाली दबलेल्या दोन्ही तरुणांना अथक प्रयत्नांनंतर बाहेर काढले. मात्र, ट्रॅक्टरचे प्रचंड वजन अंगावर पडल्याने गंभीर मार लागून या दोघांचाही घटनास्थळीच तडफडून मृत्यू झाला होता..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नजीकच्या ग्रामीण रुग्णालयात पाठवले आहेत..Kapil Sharma Show : "लाल मंच्युरियन पिले पड गये..."; महाराष्ट्राचे 'डॅशिंग' IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्यावर सुनील ग्रोव्हरची भन्नाट कविता, VIDEO तुफान व्हायरल!.भोसा घाटातील दुरवस्था पुन्हा एकदा ठरली जीवघेणी!दरम्यान, या भीषण अपघातानंतर स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. भोसा घाटातील रस्ता अत्यंत अरुंद असून घाटातील वळणे अतिशय धोकादायक आहेत. रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली असून संरक्षक कठडे नसल्याने यापूर्वीही या घाटात अनेक छोटे-मोठे अपघात घडले आहेत. प्रशासनाने या घाटरस्त्याची तात्काळ दुरुस्ती करून सुरक्षिततेच्या कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी संतप्त मागणी ग्रामस्थांमधून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.