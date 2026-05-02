सिंदखेड राजा तालुक्यात बारावीचा ९८.०९ टक्के झळाळता निकाल; ९ महाविद्यालयांचा शंभर टक्के यश, मुलींची बाजी

सिंदखेड राजा : सिंदखेड राजा तालुक्यातील बारावी परीक्षेच्या उत्कृष्ट निकालाची परंपरा कायम ठेवत तालुक्यातील 9 महाविद्यालयाचा निकाल शंभर टक्के लागला असून यामध्ये मुलींनी बाजी मारली आहे.तालुक्यातील 27 कनिष्ठ व 2 तांत्रिक महाविद्यालयांचा एकूण निकाल 98.09 टक्के लागला. एकूण 3 हजार 221 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी 3 हजार 196 विद्यार्थी परीक्षेला बसले आणि 3 हजार 135 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.यामध्ये 1,196 विशेष प्राविण्य, 1,454 प्रथम श्रेणी, 451 द्वितीय श्रेणी व 34 विद्यार्थी पास श्रेणीत उत्तीर्ण झाले..तालुक्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांचा निकाल पुढीलप्रमाणे आहे.जिजामाता सिंदखेड राजा 333 पैकी 332 विद्यार्थी उत्तीर्ण, टक्केवारी 99.73, एस. ई. एस. साखरखेर्डा 204 पैकी 204 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी १०० टक्के , जीवन विकास दुसरबीड 165 पैकी 164 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 99.39 टक्के,नूतन किनगाव राजा 158 पैकी 152 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 97.43, महात्मा जोतिबा फुले क.म. वि. सिंदखेड राजा 74 पैकी 70 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 94.69,नारायणराव नागरे दुसरबीड 134 पैकी 124 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 92.53, कै. अण्णासाहेब गायकवाड देऊळगाव कोळ 43 पैकी 41 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 95.34, मौ. अबुल कलाम आझाद उर्दू सिंदखेड राजा 37 पैकी 37 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 100, यशवंतराव चव्हाण राजेगाव 48 पैकी 47 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 97.91, तुकाराम कायंदे रुम्हणा 215 पैकी 213विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 99.06, जीवन विकास साठेगाव 30 पैकी 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 66.66, प्रो.जावेदखान उर्दू दुसरबीड 88 पैकी 83 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 94.31,स्वामी समर्थ जांभोरा 182 पैकी 178 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 97.80,.संजय गांधी धांदरवाडी 67 पैकी 68 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 97.01, कै.विजय मखमले मलकापूर पांग्रा 205 पैकी 204 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 99.51,स्व.भास्करराव शिंगणे साखरखेर्डा पैकी 199 विद्यार्थी उत्तीर्ण 196 टक्केवारी 98.49,पंडित नेहरु मलकापूर पांग्रा 144 पैकी 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 100, वैभव जांभोरा 36 पैकी 32विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 88.88, संस्कार शेंदूरजन 151 पैकी 149 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 98.67, राजीव गांधी सिंदखेड राजा 199 पैकी 197 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 98.99, अटलबिहारी वाजपेयी राहेरी बु. 6 पैकी 6 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 100, जान्हवी दुसरबीड 21 पैकी 21 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 100, आदर्श सिंदखेड राजा 71 पैकी 71 विद्यार्थी उत्तीर्ण 100 टक्केवारी, छत्रपती शाहू महाराज चिंचोली 86 पैकी 85विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 98.83, कामक्षा देवी किनगांव राजा 74 पैकी 74 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 100, सावित्रीबाई फुले गुरुकुल सिंदखेड राजा 38 पैकी 37 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 97.36, उत्कर्ष सिंदखेड राजा 32 पैकी 32 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 100, तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या एस. ई. एस.व्यावसायिक साखरखेर्डा 22 पैकी 22 विद्यार्थी उत्तीर्ण 100 टक्केवारी, जीवन विकास व्यावसायिक दुसरबीड 12 पैकी 11 विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी 91.66 एवढी आहे..तालुक्यातील ९ महाविद्यालयाचा १०० टक्के निकाल :एस. ई. एस. साखरखेर्डा,मौ. अबुल कलाम आझाद उर्दू सिंदखेड राजा,पंडित नेहरू मलकापूर पांग्रा,अटलबिहारी वाजपेयी राहेरी बु,जान्हवी दुसरबीड,आदर्श सिंदखेड राजा,कामक्षा देवी किनगांव राजा,उत्कर्ष सिंदखेड राजा, तसेच एस.ई.एस. व्यावसायिक साखरखेर्डा या महाविद्यालयांनी १०० टक्के निकाल लागला आहे.