Gadchiroli News: सिरोंचा नगरपंचायतीत उपाध्यक्षांना धक्का!; स्वगटातील ७ नगरसेवक फुटले; १४ जणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला अविश्वास

सिरोंचा: येथील सिरोंचा नगरपंचायतीच्या राजकारणात गुरुवारी (ता. २३) मोठा भूकंप झाला असून उपाध्यक्ष बबलू पाशा यांना जबर धक्का बसला आहे. नगरपंचायतीतील एकूण १७ पैकी १४ नगरसेवकांनी एकत्र येत गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. सिरोंचा नगरपंचायतीची निवडणूक २०२१ मध्ये झाली होती. त्यात आदिवासी विद्यार्थी संघ या पक्षाचे १० तर राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीचे ७ नगरसेवक निवडून आले होते. नगराध्यक्षपदी फर्जना शेख या असून उपाध्यक्षपदी त्यांचे भाऊ बबलू पाशा आहेत..आतापर्यंत बबलू पाशा गटाकडे १० नगरसेवकांचे बहुमत होते. मात्र,बबलू पाशा यांच्या गटातील ७ नगरसेवकांनी साथ सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला समर्थन दिले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या ७ आणि फुटलेल्या ७ अशा एकूण १४ नगरसेवकांनी एकत्र येत अविश्वास दाखल केला आहे. या राजकीय घडामोडीमुळे बबलू पाशा गटाची अवस्था दगडावरून पाय घसरल्यासारखी झाली आहे..१७ पैकी १४ नगरसेवक विरोधात गेल्याने सध्या बबलू पाशा यांच्याकडे केवळ ते स्वतः, नगराध्यक्ष बहीण फर्जाना शेख आणि आणखी एक नगरसेवक, असे फक्त ३ नगरसेवक उरले आहेत. एकेकाळी १० नगरसेवकांचे भक्कम बहुमत असलेल्या बबलू पाशा यांना या अनपेक्षित राजकीय परिवर्तनामुळे अक्षरशः घाम फुटला आहे. स्वगटातील ७ नगरसेवक एकाच वेळी विरोधात गेल्याने नगरपंचायतीवरील त्यांची पकड पूर्णपणे सुटली आहे..शहरात सध्या हाच विषय चर्चेचा बनला असून पुढे काय होणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. विरोधकांनी टाकलेल्या या राजकीय डावामुळे सत्ताधारी गट बॅकफूटवर गेला आहे.नगरपंचायतीमधील सत्तासमीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. विशेष म्हणजे नगरपंचायतीच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीला आता फक्त ८ ते ९ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे.अशा परिस्थितीत येणारी नवी कार्यकारीणी काय भूमिका घेईल,शहराच्या विकासासाठी काय निर्णय घेईल याकडे संपूर्ण सिरोंचावासींचे लक्ष लागले आहे..जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होईल. अविश्वास प्रस्तावावर कधी विशेष सभा बोलावली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शहरात राजकीय चर्चा रंगल्या आहेत..डॅमेज कंट्रोलसाठी प्रयत्न सुरू?आतापर्यंत बबलू पाशा गटाकडे १० नगरसेवकांचे बहुमत होते. मात्र,बबलू पाशा यांच्या गटातील ७ नगरसेवकांनी साथ सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला समर्थन दिले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या ७ आणि फुटलेल्या ७ अशा एकूण १४ नगरसेवकांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयात अविश्वास दाखल केला आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष फर्जाना शेख व उपाध्यक्ष बबलू पाशा यांच्यापुढे मोठेच राजकीय संकट उभे झाले आहे. त्यांच्याच गटातील ७ नगरसेवक फुटल्याने हे संकट अधिकच गंभीर झाले आहे. त्यामुळे स्वगटातील असंतुष्टांची मनधरणी कशी करायची, अविश्वास प्रस्तावाचे संकट कसे टाळायचे, यासाठी एकूणच डॅमेज कंट्रोलसाठी तातडीचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.