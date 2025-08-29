Truck Accident: ट्रक ऑटोच्या भीषण अपघातात सहा ठार, राजुरा गडचांदूर राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना

राजुरा : राजुरा-गडचांदूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कापणगावजवळ ट्रक आणि ऑटोची समोरासमोर झालेल्या धडकेत सहा जण ठार झाले. या भीषण अपघातात ऑटो अक्षरशः चक्काचूर झाला. .ही घटना गुरुवारी (ता. २८) सायंकाळी साडेचार वाजताच्या सुमारास घडली. या अपघातात दोनजण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांच्यावर चंद्रपूर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मृतांपैकी चार जण एकाच गावातील आहेत. ते वेगवेगळ्या कामांसाठी राजुरा येथे आले होते. परतीच्या प्रवासात ही दुर्दैवी घटना घडली..या अपघातात ऑटोचालक प्रकाश मेश्राम (वय ४६), रवींद्र बोबडे (४८, दोघेही रा. पाचगाव, ता. राजुरा), शंकर पिपरे (वय ५०, रा. कोची, ता राजुरा) आणि वर्षा बंडू मांदाळे (वय ५०, रा. खामोना ता. राजुरा) यांचा जागीच मृत्यू झाला. .याशिवाय जखमी तन्नू सुभाष पिंपळकर (वय १८, रा. पाचगाव) आणि ताराबाई पुप्पलवार (वय ५०, रा. पाचगाव) यांना चंद्रपूर येथील शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच काळाने त्यांच्यावर झडप घेतली. अन्य दोन जखमी भोजराज कोडापे (वय ४५, रा. भुरकुंडा ता. राजुरा) आणि निर्मला रावजी झाडे (वय ५०, रा. पाचगाव) यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांच्यावर चंद्रपूर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पान २ वर.मृत आणि जखमींपैकी बहुतांश व्यक्ती तालुक्याच्या ठिकाणी कामानिमित्त आल्या होत्या. परतीच्या प्रवासाला ते पाचगाव येथील प्रकाश मेश्राम यांच्या ऑटोने (एमएच-३४ डी-३९४१) निघाले. मात्र, वाटेत काळ त्यांची वाट पाहत होता. राजुरा येथून अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावरील कापणगावजवळ, शहराच्या बाहेरील वळण मार्गाच्या सर्व्हिस रोडवर ऑटो गेला. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू असल्याने त्या ठिकाणी सिमेंट पोहोचविणारा ट्रक (आरजे जीडी-९९) भरधाव वेगाने विरुद्ध दिशेने आला. त्याने ऑटोला जोरदार धडक दिली. या धडकेत ऑटोच्या चिंधड्या उडाल्या..Chh. Sambhajinagar: निमोणे भावंडांना आईने पुरवली शस्त्रे; सिडकोतील प्रमोद पाडसवान खून प्रकरण, पोलिसांकडून शोध मोहीम .अपघाताची माहिती होताच परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने गोळा झाले. त्यांनी मृत आणि जखमींना बाहेर काढले. दरम्यान, ट्रकचालक घटनास्थळावरून पसार झाला. या मार्गावरील वाहतूक बराच काळ बंद होती. पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि जखमींना रुग्णालयात हलवले. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच आमदार देवराव भोंगळे यांनी रुग्णालयात धाव घेतली आणि जखमींची भेट घेतली. पाचगाव या गावातील या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला. गावावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.