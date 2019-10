Vidhan Sabha :2019 विदर्भातील सहा जिल्हे डिझेलमुक्त करणार : नितीन गडकरी

वर्धा : कारखाने बंद पडलेल्या ठिकाणी इथेनॉल पंपाला परवानगी देऊन ग्रामीण भागातील चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याशिवाय विदर्भातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदियासह सहा जिल्हे डिझेलमुक्त करण्यात येणार आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

वर्धा विधानसभा मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार डॉ. पंकज भोयर यांच्या प्रचारार्थ शनिवारी (ता. 12) सर्कस ग्राउंड येथे आयोजित प्रचारसभेत ते बोलत होते.

श्री. गडकरी म्हणाले, सध्या नागपूर महापालिकेत बायो सीएनजीवर 400 बसेस आणि 100 कार चालविण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. देशातील बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी इथेनॉल तयार करण्यासह मोठ्या प्रमाणात कृषी मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारून आगामी पाच वर्षांत देशात पाच कोटी रोजगार निर्माण करून देशाचे भवितव्य बदलू.

ते म्हणाले, वर्धा, रामटेक, गोंदिया, सावनेर, नरखेड व्हाया नागपूरपर्यंत ब्रॉडगेज मेट्रो सुरू करून वर्धा जिल्ह्याचे भविष्य बदलणार आहे. त्यामुळे नागपूर ते वर्धा धावपट्टीवर ही मेट्रो 120

किमी गतीने धावणार असून केवळ 35 मिनिटांत अंतर कापेल. विदेशी कंपनीबरोबर रोलिंग स्टॉक फॅक्‍टरी सुरू करण्याचा करार केला असून ही फॅक्‍टरी सिंदी (रेल्वे) येथे उघडण्यात येणार आहे.

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या दुधाला आणि संत्र्याला भाव मिळावा, यासाठी ऑरेंज बर्फी तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून देशातील अनेक शहरात त्यासाठी मोठे मार्केट उपलब्ध होईल. नागपूर मिहानमध्ये 50 हजार तरुणांना काम देण्यात येणार असून त्यात 80 टक्के स्थानिक असतील. शिवाय सोलर वस्त्रांची योजना कार्यान्वित केली असून त्यातून 2,500 महिलांना रोजगार उपलब्ध होईल. विदर्भात शेती सिंचनाचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक झाल्यास तसेच मदर डेअरीमध्ये दररोज 25 लाख लिटर दुधाचे संकलन करून ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध झाल्यास एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, असे ते म्हणाले.

उमेदवार डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, सेवाग्राम, पवनार विकास आराखड्यासाठी 20

कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून शहरातील बसस्थानक, रेल्वेस्थानाकाचे काम पूर्ण झाले.

तसेच शहरातील रामनगर भागातील लीज नूतनीकरणाचा 1930 पासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न भाजप सरकारने सोडवला. सभेस माजी खासदार दत्ता मेघे, खासदार रामदास तडस, माजी खासदार सुरेश वाघमारे, विजयराव मुडे, अनिल देवतारे, विजय आगलावे, प्रदीपसिंह ठाकूर, रविकांत बालपांडे आदी उपस्थित होते.

Web Title: Six districts of Vidarbha to be diesel free: Nitin Gadkari