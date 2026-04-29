Sindkhed Raja Election: सिंदखेड राजा तालुक्यातील पोटनिवडणुकीत अंचलीत उषा भानुसे, पांग्री उगलेत गजानन निकाळजे सरपंचपदी विजयी

सिंदखेड राजा : सिंदखेड राजा तालुक्यातील ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकां मध्ये ६ सदस्य बिनविरोध निवडून आले असून अंचली व पांग्री उगले या दोन गावांमध्ये सरपंच पदासाठी थेट झाली पांग्री उगले येथे गजानन निकाळजे तर अंचली येथे उषा भानुसे सरपंच पदी निवडून आले मतमोजणी तहसील कार्यालय येथे पार पडली निकाल जाहीर होताच कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला.तालुक्यातील एकूण ८ ग्रामपंचायतीत पोट निवडणूक होती त्या पैकी दोन ठिकाणी सरपंच पदासाठी तर ६ ठिकाणी सदस्य पदासाठीची निकाल ता. २९ रोजी जाहीर झाले..त्या पैकी ६ ग्रामपंचायत सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये तांदुळवाडी येथील वॉर्ड क्रमांक १ मधून अ.ज. स्त्री प्रवर्गातील मंदोदरी जगदीश तिवाले, चांगेफळ वॉर्ड क्रमांक ३ मधून स.सा. प्रवर्गातील कृष्णा लक्ष्मण मोगल, अंचली वॉर्ड क्रमांक १ मधून स.सा.स्त्री प्रवर्गातील सोनाली चरणसिंग लखवाळ,अंचली वॉर्ड क्रमांक २ मधून अ.जा. प्रवर्गातील समाधान सिद्धार्थ लिहिणार, वरुडी वॉर्ड क्रमांक ३ मधून स.सा. प्रवर्गातील सुनिल भाऊराव गवई तसेच देवखेड वॉर्ड क्रमांक ३ मधून अ.जा. प्रवर्गातील स्वप्निल प्रकाश खरात यांचा समावेश आहे. .तालुक्यातील अंचली आणि पांग्री उगले या दोन गावांमध्ये सरपंच पदासाठी चुरशीची झाली,अंचली येथे उषा सुखदेव भानुसे यांनी ७०८,मंदाबाई प्रकाश लिहिणार ३५५ याना मते पडली यामध्ये ३५३ मतांनी उषा भानुसे विजयी झाल्या तर पांग्री उगले येथे गजानन पंडितराव निकाळजे ७३७,विलास बापूराव निकाळजे ४७९ मते मिळाली यामध्ये २५८ मतांनी गजानन निकाळजे विजयी झाले..या निवडणूक प्रक्रियेसाठी तहसीलदार अजित दिवटे,नायब तहसीलदार डॉ. प्रवीणकुमार वराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक अधिकारी संदीप बंगाळे, महसूल सहाय्यक नागेश खरात,रामेश्वर कऱ्हाळे, ऑपरेटर गणेश देशमुख,रामेश्वर हिरे आदी कर्मचारी यांनी काम पहिले.