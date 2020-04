हॅलो.. मी कोरोना बोलतोय; अमरावतीत आणखी सहा जणांना घेरलयं, तुम्ही घरातच थांबा अन्यथा...

अमरावती : स्थानिक पाटीपुरा व तारखेडा येथील अनुक्रमे ९५, ४० वर्षीय मृत महिला, हैदरपुरा येथील कोरोनाबाधित मृत ६० वर्षीय महिलेचा २० वर्षीय नातू तसेच कमेला ग्राउंड येथील मृत ७० वर्षीय महिलेच्या कुटुंबातील तीन महिला, असे एकूण सहा जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. यासोबतच शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या १४ झाली आहे. त्यात पाच मृत तसेच चार बरे झालेल्यांचा समावेश आहे. स्थानिक पाटीपुरा येथील ९५ वर्षीय महिलेचा बुधवारी (ता.२२) मृत्यू झाला. या महिलेचा थ्रोट स्वॅब गुरुवारी (ता.२३) रात्री पॉझिटिव्ह आल्याने कुटुंबातील पाच सदस्यांना क्वारंटाइन करण्यात आले. त्यांच्या घश्यातील स्त्रावाचे नमुने घेण्यात आले आहेत. याशिवाय हैदरपुरा येथील एका ६० वर्षीय महिलेचा सोमवारी (ता.२०) मृत्यू झाला होता. त्या महिलेचा थ्रोट स्वॅब पॉझिटिव्ह आल्याने कुटुंबातील १२ सदस्यांचे नमुने घेण्यात आले होते. त्यापैकी वृद्धेच्या २० वर्षीय नातवाचा नमुना पॉझिटिव्ह आला. हे दोन्ही अहवाल गुरुवारी (ता. २३) रात्री उशिरा प्राप्त झाले. पाटीपुरा येथील वृद्धेच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांना संस्थात्मक क्वारंटाइन केले. तर हैदरपुरा येथे २० एप्रिलला मरण पावलेल्या वृद्धेच्या कुटुंबातील १२ सदस्यांना यापूर्वीच क्वारंटाइन करण्यात आले. पाटीपुरा, तारखेडा येथील मृत व कमेला ग्राउंडच्या तीन महिलांचा समावेश

दरम्यान, शुक्रवारी (ता. २४) दुपारी आणखी चार नमुने पॉझिटिव्ह आले. त्यात तारखेडा येथे बुधवारी (ता. २२) मरण पावलेल्या महिलेसह कमेला ग्राउंड येथील मृत वृद्धेच्या कुटुंबातील तीन महिलांचा समावेश आहे. संबंधित वृद्ध महिला सोमवारी (ता.२०) मरण पावली होती. तिचा नमुना पॉझिटिव्ह आला होता.

तीन अहवाल निगेटिव्ह

गुरुवारी (ता.२३) रात्री ३ अहवाल नागपूर येथून तर २० अकोला येथून प्राप्त झाले. अकोला येथून प्राप्त २० नमुन्यांमध्ये पाटीपुरा आणि हैदरपुरा येथील प्रत्येकी एक अहवाल पॉझिटिव्ह, तर नागपूरचे तीनही अहवाल निगेटिव्ह आले. दरम्यान, शुक्रवारी (ता. २४) प्राप्त चार अहवाल पॉझिटिव्ह आले. विद्यापीठातील अहवाल मान्यतेसाठी रवाना

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात उघडण्यात आलेल्या प्रयोगशाळेत काही नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. त्याचे अहवाल नागपूर येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेकडे (एम्स्) मान्यतेसाठी पाठविले आहेत. एम्सची मान्यता मिळाल्यानंतर नमुने चाचणीला सुरुवात केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी सांगितले.

