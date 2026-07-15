विदर्भ

Amravati Crime : सोशल मीडियावर चॅटिंगच्या वादातून खून; हाताचा पंजा मनगटापासून वेगळा, हल्लेखोरांमध्ये विधिसंघर्षितांचा समावेश

सोशल मीडियावर एका युवतीसोबत तिघांचे चॅटिंग सुरू असल्यामुळे झालेल्या वादातून युवकाची हत्या करण्यात आली.
shaikh afak shaikh akil

shaikh afak shaikh akil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती - सोशल मीडियावर एका युवतीसोबत तिघांचे चॅटिंग सुरू असल्यामुळे झालेल्या वादातून युवकाची हत्या करण्यात आली. बुधवारी (ता. १५) सकाळी साडेआठ ते नऊच्या सुमारास ही घटना राजेंद्र कॉलनी परिसरात घडली.

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