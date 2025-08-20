Sangrampur Crime : ताटात अन्न शिल्लक ठेवले म्हणून पोटच्या मुलाने बापाला संपवले

संग्रामपूर - ताटात अन्न शिल्लक ठेवले म्हणून पोटच्या मुलाने बापाला संपवले. ही हृदयदायक घटना संग्रामपूर तालुक्यातील बोडखा गावात 13 आगस्ट रोजी घडली. तब्ब्ल सात दिवसानंतर सुनेने फिर्याद दिल्यावर मुलगा आणि नातवा विरुद्ध तामगावं पोलिसांनी 19 आगस्ट रोजी खुनाचा गुन्हा दाखल केला.दोन्ही आरोपीताना ताब्यात घेऊन पाच दिवसाचा पीसीआर घेण्यात आला. या गावातील ही अशी पहिलीच घटना असल्याने एकच खळबळ निर्माण झाली आहे. मृतक हे ग्रामपंचायतचे उपसरपंच होते हे विशेष!.तामगावं पोलीस स्टेशनला मृतकची सून सौ. योगीता शिवाजी तेल्हारकर यांनी दिलेल्या फिर्याद नुसार, आरोपी पती शिवाजी रामराव तेल्हारकर (वय-40 वर्ष) व मुलगा कृष्णा शिवाजी तेल्हारकर (वय-17) आरोपी यांनी मृतक रामराव तेल्हारकर यांना ताटात उष्टे अन्न ठेवल्याचे कारणावरुन तसेच वेळोवेळी काही एक काम करत नसल्याचे टोमणे मारण्याचे कारणावरुन रागाचे भरात राहते घराचे किचन रुममध्ये कु-हाडीने गळ्यावर घाव घालुन जिवानीशी ठार केले..तसेच मृतक याचे प्रेत आरोपी क्र. 01 व 02 यांनी मिळुन संगणमताने मोटार सायकल वर दोन रिकामे खताचे पोतडीत टाकून खिरोडा पुलावरुन नदी पात्रात टाकुन पुरावा नष्ट केला. अशा फिर्यादीचे तोंडी रिपोर्ट वरुन गुन्हा दाखल करुन तपास मा. ठाणेदार राजेंद्र पवार यांचेकडे देण्यात आला..फिर्यादीवरून पो. स्टे. ला अपराध क्र. 285/2025 कलम- 103(1), 238 (अ), 238 (ब), 3 (5) भारतीय न्याय सुरक्षा-. 2023 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही आरोपीतांना न्यायालयात हजर केले असता 25 आगस्ट पर्यत पोलीस कोठडी देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.