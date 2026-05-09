Vidarbha News: सौंदड-खोडशिवणी रस्ता खड्डेमय; वाहनधारकांची सुरक्षितता धोक्यात; पाच वर्षांपूर्वी पीएमजीएसवायोजनेत बांधलेला रस्ता आता दुरवस्थेत

पांढरी: सडक अर्जुनी तालुक्यातील सौंदड-सिंधीपार-खोडशिवणी या रस्त्याची अतिशय दुरवस्था झाली आहे. जागोजागी खड्डे पडले असून, वाहनधारकांना वाहन चालवताना कमालीची कसरत करावी लागते. .सौंदड ते खोडशिवणी या दहा किलोमीटर रस्त्याचे बांधकाम २०१८- १९ मध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत केले गेले होते. या रस्त्याची देखरेख पाच वर्षांपर्यंत बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराकडे होती..परंतु, कंत्राटदाराने या रस्त्याची ना देखरेख केली ना डागडुजी केली. परिणामी, मागील तीन वर्षांपासून खड्डे पडले आहेत. रस्त्यावरील खड्ड्यांत पाणी साचल्याने अनेक अपघात झाले आहेत..परंतु या रस्त्याकडे लोकप्रतिनिधीचे लक्ष का जात नाही0 हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हा रस्ता सौंदड जिल्हा परिषद क्षेत्रात येत असून, स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्य याच मार्गाने या परिसरात जात येत असतात, हे विशेष. या मार्गावरून सिंधीपार, घाटबोरी, खोडशिवणी, बिर्री, पंचवटी, गोवारीटोला, घोटी आदी गावातील नागरिक सौंदड येथे मोठी बाजारपेठ असल्याने याच मार्गा वापर करीत असतात..तसेच शाळकरी मुले-मुली सायकलने ये-जा करतात. प्रवास करताना मुलांना जीव मुठीत घेऊन ये-जा करावी लागते. विकासाच्या नावावर शासन-प्रशासन मोठमोठ्या घोषणा करतात. पण खड्डेमय रस्त्याकडे त्यांचे लक्ष का जात नाही. अशी परिसरातील नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.