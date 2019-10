धूम स्टाइलचा वेग बेतला जिवावर

वणी (जि. यवतमाळ) : धूम स्टाइल वाहन चालविणे, हा अलीकडे तरुणांचा छंदच झाला आहे. दुचाकी घसरून झालेल्या अपघातात तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर दुसराजखमी झाला. ही घटना शनिवारी रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास येथील आंबेडकर चौकात घडली.

अमन मंचावार (वय 21) असे मृताचे नाव आहे, तर त्याचा मित्र रोहन कठाणे जखमी झाला आहे. शहरातील शास्त्रीनगर परिसरातील अमन मंचावार व त्याचा मित्र रोहन कठाणे वेगाने दुचाकी चालवीत होते. अमनचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने दुचाकी घसरली. काही अंतरापर्यंत दुचाकीसह दोघेही फरफटत गेले. त्यात अमनच्या डोक्‍याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याला वणी येथे प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी चंद्रपूरला हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. जखमी रोहनवर वणी येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

