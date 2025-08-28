विदर्भ

Accident News: राष्ट्रीय महामार्गावर रात्रीच्या वेगवान कारचा कहर; कठडे तोडून सर्व्हिस रोडवर कार आदळली

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तिवसा : राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला असलेल्या कठड्यावर एक भरधाव कार धडकल्याची घटना २६ ऑगस्ट रोजी रात्री नऊ वाजेदरम्यान घडली. यात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र आयआरबी कंपनीच्या साहित्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.

