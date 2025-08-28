Accident News: राष्ट्रीय महामार्गावर रात्रीच्या वेगवान कारचा कहर; कठडे तोडून सर्व्हिस रोडवर कार आदळली

तिवसा : राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला असलेल्या कठड्यावर एक भरधाव कार धडकल्याची घटना २६ ऑगस्ट रोजी रात्री नऊ वाजेदरम्यान घडली. यात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र आयआरबी कंपनीच्या साहित्याचे मोठे नुकसान झाले आहे..अमरावतीवरून नागपूरच्या दिशेने जाणारी एमएच १४ ईयू ७५५४ क्रमांकाची भरधाव कार हॉटेल जवळील असलेल्या कठड्यावर जाऊन आदळली. ही कार इतक्या वेगात होती की राष्ट्रीय महामार्गावरील कठडे तोडून लहान सर्व्हिस रोडवर आली होती..Pune Accident: पेविंग ब्लॉकच्या खड्ड्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकाचा जीव गेला; पुण्यातल्या 'या' मृत्यूला कोण जबाबदार?.कार धडकल्याचा मोठा आवाज झाल्याने नागरिकांनी एकच गर्दी केली होती. यावेळी उपस्थित नागरिकांनी कठड्यात अडकलेली कार काढण्याचा प्रयत्न केला असता नागरिकांचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले, अखेर दीड तासांनी क्रेनच्या मदतीने अडकलेली कार बाहेर काढण्यात आली. यावेळी अपघातस्थळी आयआरबी कंपनीचे कर्मचारी व तिवसा पोलिस उपस्थित होते..महामार्गावर कुठलाही अपघात, घटना घडली की आम्ही त्याची माहिती स्थानिक पोलिसांना देतो. काल झालेल्या घटनेबाबत अजूनपर्यंत माहिती आली नाही. संबंधित कार मालकाविरुद्ध जी कारवाई करता येईल ती निश्चित करू.-प्रवीण नागपुरे, अभियंता, आयआरबी कंपनी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.