एसटी कर्मचारी करणार सामुहिक रजा आंदोलन; थकीत पगारासाठी कर्मचाऱ्यांचा इशारा

चंद्रपूर : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावात आपल्या जिवाची पर्वा न करता प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या एसटीतील चालक, वाहक आणि यांत्रिकी विभागातील कर्मचाऱ्यांना मागील तीन महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. पगाराअभावी एसटीचे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तातडीने पगार न दिल्यास सामुहिक रजा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. यासंदर्भातील निवेदन त्यांनी आगार व्यवस्थापकांना दिले आहे. मार्च महिन्यात कोरोना विषाणूने हातपाय पसरवले आहे. 22 मार्चपासून लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले. तेव्हा काही काळासाठी एसटीची सेवा बंद होती. लॉकडाउनमध्ये शिथिलता आल्यावर एसटीची सेवा पूर्ववत सुरू करण्यात आली. त्याआधी एसटीचा मालवाहतुकीसाठी वापर करण्यात आला. त्यात एसटीचे चालक, वाहक, यांत्रिकी विभागासह अन्य विभागांसह कर्तव्यावर होते. आता एसटीची सेवा पूर्ववत सुरू झाली. सध्या कोरोनाचा संक्रमण काळ सुरू आहे. याही काळात एसटीचे कर्मचारी आपला जीव धोक्‍यात घालून प्रवाशांना सेवा देत आहेत. मात्र, याच कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित राहावे लागत आहे. तीन महिन्यांपूर्वी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यात आला होता. आता तीन महिन्यांपासून त्यांना पगारच देण्यात आला नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. 23 सप्टेंबरपर्यंत वेतन देण्याची मागणी चालक, वाहक आणि यांत्रिकी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. पगार न मिळाल्यास सामुहिक रजा आंदोलन करण्याचा इशारा चालक, वाहक आणि यांत्रिकी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. संपादन : सुस्मिता वडतिले

