Maratha Udyog Expo: मराठा उद्योजक एक्सपोमुळे नवउद्योजकांसाठी नवी दारे; संजय वायाळ यांचे युवकांना व्यवसायात पुढे येण्याचे आवाहन

सिंदखेड राजा : नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि उद्योजकतेची नवी दारे खुली करण्याच्या उद्देशाने 'मराठा उद्योजक एक्सपो'चे आयोजन करण्यात आले असून युवकांनी त्यांचा लाभ घेण्याचे आवाहन ईश्वेद बायोटेकचे सीईओ तथा एमयुकेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संजय वायाळ यांनी शहरांमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केले आहे.राजमाता राष्ट्रमाता माँ.जिजाऊ यांच्या जन्मस्थळावर जाऊन त्यांनी नतमस्तक अभिवादन केले. पत्रकार परिषदेमध्ये संजय वायाळ पुढे म्हणाले की, या एक्सपोमधून युवकांना व्यवसायाच्या विविध संधींबाबत मार्गदर्शन मिळणार असून,अनुभवी उद्योजकांसोबत संवाद साधण्याची संधीही उपलब्ध होणार आहे.मराठा सेवा संघाकडून एक्सपोचे आयोजन करण्यात आले आहे..या प्रदर्शनात विविध उद्योग क्षेत्रातील स्टॉल्स उभारण्यात येणार असून,उत्पादन,सेवा,तंत्रज्ञान, शेतीपूरक उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश असेल. नवउद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती, आर्थिक नियोजन,मार्केटिंग धोरणे आणि शासकीय योजना याबाबत तज्ज्ञ मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. युवकांसाठी चर्चा सत्राचे करण्यात येणार आहे.यामुळे तरुणांमध्ये आत्मविश्वास वाढून ते स्वतःचा व्यवसास करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.मोर्शी पुणे येथे ता.१५ १६ व १७ मे रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त युवकांनी सहभागी व्हावे..आजच्या स्पर्धात्मक युगात फक्त नोकरीच्या मागे न लागता युवकांनी व्यवसाय क्षेत्रातही पुढे येणे गरजेचे आहे.जागतिक मराठा बिझनेस एक्सपोमध्ये विविध उद्योग,स्टार्टअप्स,तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचे सादरीकरण होणार असून,यातून युवकांना नवीन संधी, मार्गदर्शन आणि नेटवर्किंगची संधी मिळणार आहे.या एक्सपोमध्ये उत्पादनाने औद्योगिक व्यवसाय, रियल इस्टेट आणि पायाभूत सुविध,किरकोळ आणि व्यापार व्यवसाय शेती आणि दुग्ध व्यवसाय,आयटी, एआय आणि डिजिटल सेवा वित्त गुंतवणूक आणि व्यवसायिक सेवा फार्मा हेल्थकेअर आणि वेलनेस, लॉजिस्टिक आणि वाहतूक शिक्षण आणि कौशल्य अन्नप्रक्रिया स्टार्ट अप आणि इनोव्हेशन महिला उद्योग उद्योजकता आणि उपक्रम राहणार आहे.यावेळी तहसीलदार अजित दिवटे, समन्व्यक मराठा उदयोजक कक्ष सुधाकर पाटील यांच्यासह आदी मान्यवर उपस्थित होते.