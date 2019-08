पाच कोटीत तयार होणार अत्याधुनिक ई-लायब्ररी

नागपूर ः महापालिकेने सेंट्रल एव्हेन्यूवरील गीतांजली चौकातील लाल शाळेच्या परिसरामध्ये भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ अत्याधुनिक "ई-लायब्ररी' तयार करणार आहे. या ई-लायब्ररीसाठी राज्य शासनाकडून पाच कोटी रुपये मिळणार आहे. कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात आले असून गणेशोत्सवादरम्यान ई-लायब्ररीसाठी भूमिपूजन करण्यात येणार आहे.

महापालिकेने मध्य नागपुरातीलच नव्हे तर बाहेरगावावरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही उपयुक्त ई-लायब्ररी बांधण्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केले होते. या ई-लायब्ररीसाठी ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी पुढाकार घेत राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या लायब्ररीसाठी निधी मिळणार असल्याचे तिवारी यांनी नमूद केले. या परिसरातील विद्यार्थ्यांना मोठी सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे ते म्हणाले. आर्किटेक्‍ट प्रशांत सातपुते यांनी अत्याधुनिक ई-लायब्ररीचे डिझाईन तयार केले आहे. महानगरपालिकेचे मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार, अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार यांच्या नेतृत्वात उपअभियंता रवींद्र बुंधाडे, कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र दुधे, स्थापत्य सहायक सुनील दुमाने यांच्या निरीक्षणात हे कार्य पूर्ण करण्यात येणार आहे. तीन मजली या इमारतीत तळमजल्यावर पार्किंगची व्यवस्था, पहिल्या माळ्यावर 125 विद्यार्थ्यांसाठी प्रेझेंटेशन, सेमिनार, कार्यशाळेच्या यादृष्टीने वातानुकूलित सभागृहाचे निर्माण करण्यात येणार आहे. बाहेरगावावरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी याच माळ्यावर एक क्‍लॉक रूम तयार करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या माळ्यावर 25 विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी 25 संगणक संच व 24 तास इंटरनेट सुविधा करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात ग्रुप डिस्कशनसाठी चार विद्यार्थी क्षमतेच्या वेगळ्या तीन कॅबिनची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. याशिवाय पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनसाठी वेगळे कक्ष तयार करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह, रिफ्रेशमेंटसाठी पॅंट्री व किमती वस्तूंच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने लॉकर आदी व्यवस्थाही करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या माळ्यावरील सुविधेप्रमाणे तिसऱ्या माळ्यावरही सर्व सुविधा करण्यात येणार आहे.

सौरऊर्जेचा वापर

ई-लायब्ररीची संपूर्ण इमारत ग्रीन बिल्डिंग नियमानुसार तयार करण्यात येणार आहे. इमारतीच्या छतावर सौरऊर्जा पॅनल लावण्यात येणार आहे. संपूर्ण इमारत वातानुकूलित राहणार असून विद्यार्थ्यांकडून नाममात्र शुल्क घेऊन त्यांना अभ्यासासाठी अत्याधुनिक सुविधा पुरविण्यात येणार आहे.

