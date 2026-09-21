Cracks Appear Before Road Completion: पूर्ण होण्याआधीच महामार्गाला भेगा; गुणवत्तेची तपासणी करण्याची नागरिकांची मागणी

सिंदी (रेल्वे): केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या ड्रायपोर्ट या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला राज्य महामार्ग क्रमांक ३५३ आय गेल्या सात वर्षांपासून बांधकामाच्या प्रक्रियेत आहे. अद्याप या रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नसतानाच तयार झालेल्या भागावर ठिकठिकाणी भेगा पडून रस्ता उखडू लागल्याने कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. .संबंधित विभागाने रस्त्याच्या कामाची तांत्रिक तपासणी करून गुणवत्तेची खात्री करावी, अशी मागणी होत आहे. सिंदी रेल्वे येथील ड्रायपोर्टमध्ये भविष्यात मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची वाहतूक अपेक्षित असल्याने त्यासाठी ३५३ आय या मार्गाची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. ड्रायपोर्टच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेल्या या मार्गाला राज्य महामार्गाचा दर्जा देण्यात आला. .Ahilyanagar Kalyan Highway: करंजाळे हद्दीत नव्याने बांधलेला अहिल्यानगर–कल्याण महामार्ग खचला; निकृष्ट कामावर संताप, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी.त्यामुळे या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वाहनधारकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार मार्ग उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सात वर्षांचा कालावधी उलटूनही रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. दरम्यान, तयार झालेल्या रस्त्याच्या काही भागावर आतापासूनच भेगा पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य, कामाची पद्धत तसेच आवश्यक तांत्रिक निकषांचे पालन करण्यात आले आहे का, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे..रस्ता पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याची अशी अवस्था होत असल्याने भविष्यात अवजड वाहतुकीचा भार हा रस्ता कितपत सहन करू शकेल, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रस्त्याचे काम सुरू असताना संबंधित यंत्रणेकडून कामाची नियमित देखरेख आणि गुणवत्तेची तपासणी केली जाते. असे असतानाही नव्या रस्त्यावर भेगा पडत असतील तर या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. भेगा पडण्याचे नेमके कारण काय, याची तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी. कामात दोष किंवा निकृष्टता आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारावर नियमानुसार कारवाई करून आवश्यक त्या ठिकाणी दुरुस्ती करण्यात यावी आणि गुणवत्तेची खात्री झाल्यानंतरच रस्ता पूर्णत्वास न्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.