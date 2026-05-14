Vidarbha News: पालांदूर वादळात फार्महाऊसचे छत उडाले, लाखांच्या नुकसानीची चिंता; पोल्ट्री व्यवसायिक सतीश व संजू हजारे यांचा मोठा आर्थिक फटका

पालांदूर: वादळाच्या तडाख्यात घरावरील छत अक्षरशः शेकडो फूट उंचावर उडाले. परिणामी घरात असलेले पशुखाद्य, सिमेंट बोरी, रासायनिक खत व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या नुकसानीचा अंदाजे आकडा लाखाच्या घरात आहे. .ही घटना पालांदूरला बुधवारी (ता.१३) सायंकाळी सहा वाजता उघडकीस आली. सतीश व संजू हजारे असे नुकसानग्रस्त पोल्ट्री व्यवसायिकांचे नाव आहे..विजेचे खांब व तार तुटलेवादळाने पालांदूर येथील संताजी महाविद्यालय, स्मशानभूमी परिसर व पालांदूर पोलिस स्टेशन परिसरात विद्युत पुरवठा खंडित झाला. संताजी महाविद्यालय येथील वीज खांब पडला. त्यामुळे वीज खंडित झाली..प्रधान वीजतांत्रिक जांभुळकर व इतर वीज कर्मचाऱ्यांनी पाऊस व वादळ शांत होताच वीज सुरळीतेते करिता मोहीम सुरू केली आहे. मात्र वीज किती वेळात येईल याची खात्री रात्री उशिरापर्यंत दिली नाही. घरावरचे छत, शेतशिवारात अनेक झाडे ऊन्मळून पडली. पालांदूर ते कवडशी राज्य मार्गावरील झाडे पडल्याने काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. कित्येक शेतकऱ्यांच्या शेतातील धान ओलेचिंब झाले होते.