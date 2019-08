एटापल्लीची बाजारपेठ बंद; आंदाेलन चौथ्या दिवशीही सुरु

एटापल्ली (गडचिरोली) : तालुक्यातील विविध समस्यांना घेऊन केंद्र व राज्यात सत्ता असणाऱ्या भारतीय जनता पक्ष व भाजपा समर्थित व्यापाऱ्यांकडून (ता.16) शुक्रवारपासून सतत चार दिवस बाजारपेठ बंद असल्याने छोटे व्यापारी व सामान्य नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. प्रशासनाकडून आंदोलनाची कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. आंदोलनकारी व्यापारी व भाजपा पदाधिकाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असल्या तरी कोणाकडून कोणाला काय मागणी केली जात आहे व त्या मागण्या कोण पूर्ण करणार आहे, हेच सामान्य नागरिकांना समजने कठीण झाले आहे. जर अशा समस्यांचे निवारण शासनाकडून होत असेल तर सत्ताधारी पक्षाने आंदोलन का करावे, आणि आंदोलन सत्ता पक्षाचे आहे, तर मागण्या मान्य होण्यास चार चार दिवसांचा अवधी का लागतो असे अनेक प्रश्न नागरिकांना पडले आहेत. जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये विज्ञान शाखेचे वर्ग सुरु करावे, बंद असलेली इंग्रजी माध्यमाची मॉडेल स्कूल सुरु करावे, दूरसंचार सेवेचा दर्जा सुधारण्यात यावा, विद्युत बिलातील मीटर भाड़े व विज अधिभार कमी करण्यात यावेत, एटापल्ली ते आलापल्ली रस्ता चौपदारी करावा व अहेरी जिल्हा निर्माण करण्यात यावा अशा वाजवी व सामान्य मागण्या व्यापाऱ्यांनी आपले प्रतिष्ठाने बंद ठेऊन शासनाकडे केल्या आहेत. सदर आंदोलनात भारतीय जनता पक्ष जिल्हा उपाध्यक्ष बाबूराव गंपावार, भाजप आदिवासी आघाडी जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक फुलसंगे, शहर महामंत्री सचिन मोतकुरवार, भाजप समर्थित व्यापारी संघटनेचे महेश पुल्लूरवार, संदीप सेलवटकर, विशाल बाला, दिलीप पुपरेड्डीवार, नरेश गाइन, नित्यानंद दास, विजय गजाडीवार, व राकेश तेलकुंटावार, आदी पक्ष संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, जिल्हा परिषद हायस्कूलचे विद्यार्थी व दुकानदार सहभागी झाले आहेत. आंदोलनामुळे गेल्या चार दिवसांपासून सामान्य नागरिक व छोट्या व्यापाऱ्यांच्या कुटुंबावर उपसमारीची पाळी आली असून, अनेकांच्या घरी चुली पेटने कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासन व प्रशासन स्तरावरुन भारतीय जनता पक्ष व त्यांचे समर्थित व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बाजारपेठ बंद आंदोलनाची त्वरित दखल घेण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

