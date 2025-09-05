Sangrampur News : विद्यार्थी व गावकऱ्यांचा नदीकाठावरून बिकट प्रवास! स्वातंत्र्यानंतरही गावाला जाण्यासाठी रस्ताच नाही

संग्रामपूर (बुलढाणा) - आदिवासी बहुल तालुक्यातील दानापूर खुर्द या गावाला स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरही रस्ताच नसल्याने येथील विद्यार्थी व गावकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. या गंभीर बाबीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. सदर गाव बुलढाणा जिल्ह्यात मात्र बाजारपेठ व शिक्षण अकोला जिल्ह्यात असा हा प्रकार आहे. शंभर मीटर रस्त्यासाठी 40 वर्ष झाली तरी वनवास संपेना..संग्रामपूर तालुक्यातील सोगोडा गट ग्रामपंचायतमध्ये समावेश असलेल्या ग्राम दानापूर खुर्द हे गाव वाण नदीच्या काठावर वसलेले आहे. गावची लोकसंख्या दीडशे ते दोनशे. येथील ग्रामस्थांची मुख्य बाजारपेठ ही नदीच्या बाजूला अकोला जिल्ह्यात असलेले दानापूर येथे आहे. याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सुद्धा यावे लागते. मात्र वेळोवेळी ग्रामपंचायत ला निवेदन देऊन सुद्धा कोणत्याच प्रकारची दखल घेतली गेली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे..त्यामुळे दानापूर खुर्द या गावाला जोडणारा रस्ता लवकरात लवकर शासनाने करून घ्यावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा येथील ग्रामस्थांनी दिला आहे. गावाला जोडण्यासाठी वाण नदीवर पुलाचे बांधकाम शासनाकडून करण्यात आले. परंतु त्या पुलावर जाण्यासाठी रस्त्याची सोय झाली नाही. म्हणून नदी काठाने जिव धोक्यात घालून पायवाट तयार करून कसेबसे दिवस काढणे सुरु आहेत.सध्या स्थितीत असलेली पायवाट उंचावरून खाली उतरणारी असल्याने वयोवृद्ध व लहान मुलांना तसेच महिलांना खूप त्रासदायक ठरत आहे. तहसीलदार यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही जमले नाही..ग्रामपंचायतने तिन वर्षाअगोदर दिला होता ठराव..सन 2022 मध्ये ग्रामपंचायतकडून रस्ता निर्मितीबाबत ठराव घेण्यात आला होता. त्यामध्ये ग्रा. प. सोगोडा अंतर्गत येत असलेले मोजे दानापूर खुर्द हे गाव वान नदीच्या काटावर बसलेले असून या गावाची लोकसंख्या १५०/२०० पर्यंत असून या गावाला कोणत्याही बाजूने रस्ता नाही. तसेच शासनाच्या नियमानुसार ज्या गट नंबर मधून रस्ता असेल त्या गट नंबर मधून रस्ता देण्यास ग्रा. प. ची कोणत्याही प्रकारची हरकत नसल्याचा ठराव तहसीलदार यांना सादर करण्यात आलेला आहे..गावात ना शाळा ना रेशन.. ना स्म्शान भूमीया गावात शासनाची प्राथमिक शाळा ही नाही पहिली वर्गपासून विद्यार्थ्यांना अकोल्या जिल्ह्यात येणाऱ्या मोठ्या दानापूर मध्ये जावे लागते. पावसाळ्यात वाण नदीला पाणी आले की रस्ता बंद होतो. याच रस्त्याने पाय घसरून विद्यार्थ्यांचा हात मोडला होता. सोबतच रेशनसाठी सगोडा गावात जावे लागते.या ठिकाणी स्मशान भूमी नसल्याने अंत्यविधी चा कार्यक्रम नदी पात्रातच उरकावा लागत आहे. आता त्यामध्ये ही जागा नाही. गावात कुणाची मयत झाली तर विधी कुठे करायचा असाही प्रश्न आहे. याकडे प्रशासन लक्ष देत नसेल तर ग्रामपंचायत मधेच प्रेत आणले जाईल असा इशारा ही बोलण्यातून ग्रामस्थांनी व्यक्त केला..प्रतिक्रिया -आम्ही गेल्या चाळीस वर्षापासून या गावात वास्तव्यास आहे. आमच्या मुला बाळांना नदीच्या काठावरून शिक्षणासाठी दानापूर ला ये जा करावे लागते त्यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.शासनाने संबंधित रस्त्याचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा अशी आमची मागणी आहे.- संजय तायडे, ग्रामस्थ दानापूर खुर्दवान नदीच्या काठावर आमचे दानापूर खुर्द हे गाव आहे आमच्या गावाला रस्ताच नाही . पावसाळ्यात वाण नदीला पाणी असते वाण नदीवर पुलाचे काम झाले आहे मात्र आमच्या गावातून पुलावर येण्यासाठी रस्ता नाही त्यामुळे आम्हाला आमच्या मुला बाळांना त्रास सहन करावा लागत आहे.- महादेव कासोकार, पोलिस पाटील सोगोडा गट ग्रामपंचायत.दानापूर खुर्द येथील गावातील नागरिकांसाठी रस्त्याचा पाठपुरावा आम्ही शासन दरबारी केलेला आहे. पण संरक्षण भिंत आणि रस्ता हा कासोकार नामक शेतकऱ्यांच्या शेता जवळून जात असल्याने त्यांनी तो अडविला आहे म्हणून म्हणून रस्ता प्रलंबित पडलेला आहे.- मोहन मेतकर, उपसरपंच गट ग्रामपंचायत सोगोडा.आम्हा महिलांची मोठी अवहेलना होते गावाला रस्ता नसल्याने आम्हाला पाण्यात जाणे येणे करावे लागते. माझे वय साठ वर्ष आहे. गावाच्या खाली उतरताना मोठा त्रास होतो.- कलाबाई कांबळे, ग्रामस्थ दानापूर खुर्द..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.