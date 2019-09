कामठी : तालुक्‍यातील आसोली गावांतील के. जॉन पब्लिक स्कूलच्या शाळा व्यवस्थापनांच्या हेकेखोरपणामुळे अनेक विद्यार्थी नाल्याच्या पुरात अडकले. शाळेचा गावांशी तुटल्यामुळे चिमुकल्यांसह अनेक विद्यार्थी उपाशी जवळपास चार तास शाळेतच अडकून पडले होते. गावकऱ्यांनी मानवी साखळी निर्माण करून त्यांना सुखरूप बाहेर काढले.

महालक्ष्मी पूजनानिमित्त विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय व शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली होती. तरीही काही शाळांनी या आदेशाला न जुमानता शाळा सुरू ठेवल्या. कामठी तालुक्‍यातील आसोली येथील के. जॉन पब्लिक स्कूलच्या अनेक विद्यार्थ्यांचा यामुळे जीव धोक्‍यात आला होता. दोन पाळ्यात सुमारे दोन हजार विद्यार्थी शिकतात. नेहमीप्रमाणे आज सकाळी प्रथम पाळीची शाळा भरली व सुटी होण्याअगोदरच दुसऱ्या पाळीतील विद्यार्थी येणे सुरू झाले. बिघडत्या पावसाचा अंदाज लक्षात येऊनही पाऊस सुरू होण्याआधी विद्यार्थ्यांना सोडण्यास शाळा प्रशासनाने दखल घेतली नाही. तितक्‍यातच मुसळधार पावसाची सुरुवात झाली. या सततच्या मुसळधार पावसाने परिसरातील नागनदी भरून वाहू लागल्याने आसोली गावापासून हाकेच्या अंतरावरील नाल्याचे पाणी परिसरातील भागात पसरू लागले. शाळेत जाणाऱ्या या मार्गावरील नाल्याच्यावर या पुराचे पाणी वाहू लागल्याने या पुराच्या पाण्याने शाळेला वेढले व शाळेचा गावातील संपर्क तुटला. विद्यार्थी तब्बल चार तास घरी जाण्यासाठी उपाशीपोटी शाळेत अडकून पडले. माहिती मिळताच मौदयाचे ठाणेदार मधुकर गीते, कामठीचे तहसिलदार अरविंद हिंगे, गटविकास अधिकारी सचिन सूर्यवंशी, प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी कष्यप सावरकर यांनी गावांतील उपसरपंच भगवान निधान, अमृत पांडे, विष्णू मेश्राम, टेमरस लोढे व अन्य नागरिकांच्या मदतीने या विद्यार्थ्यांना शाळेतून सुखरूप नाल्यापलीकडे आणण्याकरिता मानवी साखळी तयार करून रेस्क्‍यू ऑपरेशन राबविले. सर्व विद्यार्थ्यांना तब्बल चार तासांनंतर बाहेर काढल्याने विद्यार्थ्यांनी सुटकेचा श्‍वास घेतला.

