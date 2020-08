काय म्हणता! कोरोनामुळे त्यांच्या जीवनात पुन्हा अंधार, मेळघाटातील विद्यार्थी जातात मजुरीवर!

अमरावती : अज्ञानाचा अंधकार नाहीसा करण्याची उमेद घेऊन गेली कित्येक वर्षे गरिबीशी झगडणाऱ्या मेळघाटातील आदिवासी बांधवांच्या मुलांच्या नशिबीसुद्धा अंधारच आला आहे. मेळघाटातील जवळपास ८५ टक्के शालेय मुले खोदकामासह वेगवेगळ्या ठिकाणी मजुरीला जात असल्याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला आहे. संपूर्ण जगाला सळो की पळो करून सोडणाऱ्या कोविड -१९ मुळे सारेच हतबल झाले असताना मेळघाटातील या भीषण वास्तवाने सर्वांचे लक्ष वेधण्यास सुरुवात केली. २६ जूनला विदर्भातील शाळा सुरू झाल्या, मात्र कोरोनामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जाण्यास परवानगी नसल्याने ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय शोधण्यात आला. शहरी भागातील पालकांनी काही तरी जुगाड करून ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. अनेक ठिकाणी ते शक्‍य नसल्याने विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. शहरी जीवनापासून कोसोदूर असलेल्या मेळघाटमध्ये तर शिक्षणाची अक्षरशः दैनावस्था झालेली आहे. नेटवर्क, मोबाईल नसणे, अशा समस्यांसोबतच आता विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या मानसिकतेची समस्या उभी ठाकली आहे. मेळघाटातील आश्रमशाळा तसेच शासकीय वसतिगृहे मागील काही महिन्यांपासून बंद असल्याने तेथील विद्यार्थी आपल्या घराकडे परतले आहेत. परिणामी कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढल्याने कुटुंब प्रमुखाच्या मदतीला विद्यार्थीसुद्धा शिक्षण सोडून मजुरीच्या कामावर जात आहेत. रोहयोच्या कामाशिवाय पर्याय नाही

शहरी भागातसुद्धा कोविडमुळे कामे उपलब्ध नाहीत. अशा स्थितीत प्रशासनाकडून गावात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या रोहयोच्या कामाशिवाय मजुरांना पर्याय शिल्लक राहिला नाही. अशा स्थितीत शिक्षणासाठी विद्यार्थी वेळ कुठून काढणार? असा प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. चौकशी करून कार्यवाही करणार

विद्यार्थ्यांची शाळा बंद असल्याने ते शेतात कामाला किंवा मजुरीला आपल्या पालकांसोबत जात असल्याची माहिती आपल्यापर्यंत आलेली आहे. याबाबत योग्य ती चौकशी करून कार्यवाही करू, शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करता येईल.

प्रियंका दगडकर, सभापती शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद, अमरावती.

