Success Story: शेतीसंघर्षातून उभी राहिली अधिकारीपदाची स्वप्ने; चिंचमंडळच्या शेतकरी पुत्राची तालुका कृषी अधिकारी पदाला गवसणी

कुंभा : पाच एकर शेती आणि कुटुंबाचा संघर्षात वाढलेल्या चिंचमंडळ येथील खुशाल अनिल झोटिंग याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत राज्यातून १७६ वी रँक मिळवत तालुका कृषी अधिकारी पद पटकावले आहे. या यशाने तालुक्यात सर्वत्र आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, शेतकर्!यांच्या घामाचे सोने झाले अशा शब्दांत ग्रामस्थ भावना व्यक्त करीत आहेत..मारेगाव तालुक्यातील चिंचमंडळ येथे खुशालचे प्राथमिक शिक्षण गावातील जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत झाले. मर्यादित साधनसामग्री, साधे वातावरण, परंतु, गुणवत्तेचा पाया भक्कम. जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे केवळ शिक्षण नव्हे, तर जिद्द, शिस्त आणि स्वप्न पाहण्याची ताकद देणारी शाळा. याची साक्ष खुशालच्या यशातून मिळाली आहे. ग्रामीण शाळांमध्येही गुणवत्ता आणि कर्तृत्व दडलेले असते, हे त्यांनी सिद्ध केले..वडिलांकडे अवघी पाच एकर शेती. अनिश्चित पावसावर अवलंबून असलेला उदरनिर्वाह. मोठा भाऊ निखिल याला शिक्षणाची आवड असूनही परिस्थितीमुळे त्याला शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले. दोन बहिणींच्या विवाहाची जबाबदारी आणि घरखर्च सांभाळत त्याने लहान भाऊ खुशालच्या शिक्षणासाठी स्वतःचे स्वप्न बाजूला ठेवले. शेतीत राबत, संसार सांभाळत त्याने शिक्षण आणि घराची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली..या त्यागामुळेच खुशालची वाट सुकर झाली. मारेगाव, वणी आणि यवतमाळ येथे शिक्षण घेत खुशाल यांनी कृषी जैवतंत्रज्ञान विषयात बी.टेक. पूर्ण केले. २०२३ मध्ये कर सहाय्यक म्हणून नोकरी मिळाली. परंतु मनात अधिकारी होण्याचे स्वप्न होते. वडिलांचे शेतीतील कष्ट आणि भावाचा त्याग डोळ्यासमोर ठेवत त्यांने २०२४ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. .Success Story: कृषिपंप दुरुस्ती करणाऱ्यांची लेक बनली कृषी अधिकारी; आई-वडिलांच्या कष्टाचे झाले चीज, रेणुकाचे दुसऱ्या प्रयत्नात शिकवणीविना यश!.कठोर अभ्यास, सातत्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर राज्यात १७६ वी रँक मिळवत तालुका कृषी अधिकारी पदाला गवसणी घातली. खुशालचे यश हे केवळ एका कुटुंबाचे यश नाही तर ग्रामीण भागातील प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी दीपस्तंभ आहे. खरे प्रशासक जिल्हा परिषद शाळेतूनच घडते. ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये अपयशाची भीती नसते. कारण ते सतत कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे त्यांना यश व अपयशाची चिंताही नसते. - खुशाल झोटिंग, चिंचमंडळ..