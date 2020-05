कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील 28 शेतकऱ्यांनी संपविली आपली जीवनयात्रा...एकाच महिन्यात 16 आत्महत्या

यवतमाळ : अनेक संकटांशी दोन हात करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कोरोनाचाही मुकाबला सुरू केला आहे. मात्र असे असले तरी गेल्या तीन महिन्यांत जिल्ह्यातील 28 शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. मार्च महिन्यात आठ, एप्रिल 16 तर मे महिन्यात आतापर्यंत चार शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. नैसर्गिक, सुलतानी संकट, शेतमालाला नसलेला भाव, कर्जांचा डोंगर अशा अनेक संकटात सापडलेल्या जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपला जीवनप्रवास थांबविला आहे. 2001 ते 2020 या काळात तब्बल साडेचार हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. चौकशी केल्यानंतर यातील एक हजार 775 पात्र; तर दोन हजार 691 शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरल्या आहेत. समस्यांचे शुक्‍लकाष्ठ काही संपेना गेल्या वीस वर्षांच्या काळात शेतकरी आत्महत्या कमी व्हाव्यात, यासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या गेल्या. मात्र, यातील किती योजनांचा शेतकऱ्यांना थेट लाभ झाला, यावर वाद-विवाद सुरूच आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांमागे लागलेले समस्यांचे शुक्‍लकाष्ठ काही संपलेले नाही. कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी अशा संकटात शेतकरी कायमच अडकलेला आहे. यंदा तर कोरोनाच्या संकटातही शेतकरीच अधिक भरडला जात आहे. कोरोनामुळे शेतकरी अडचणीत रब्बी हंगामात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना या काळातील पीक एकतर कवडीमोल भावाने विकण्याची; तर काहींवर अक्षरश: फेकून देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे शेतकरी या काळातही अडचणीत आला आहे. देश लॉकडाउन असताना शेतकरी आपल्या शेतातील माल विकावा कसा, या मानसिकतेत होते. यामुळेच लॉकडाउनच्या काळात जिल्ह्यातील 28 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. पाच महिन्यांत 74 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जानेवारी ते मे या काळात जिल्ह्यातील 74 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील 73 प्रकरणे चौकशीत असून, एक शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरली आहे. येणाऱ्या काळात शेती तसेच शेतकरी या वर्गाला कसा दिलासा देता येईल, याचा विचार होणे आता गरजेचे झाले आहे. हेही वाचा : ...अजब तुझे सरकार! दारूला होकार, मात्र चहाला नकार! वर्ष : आत्महत्या 2001 ते 2006 : 776

2007 ते 2014 : 2279

2015 ते 2016 : 658

2017 : 242

2018 : 255

2019 : 290

2020 : 74

