सुजात आंबेडकर म्हणाले, लोकशाही वाचविण्यासाठी वंचितला सहकार्य करा

वानाडोंगरी (जि. नागपूर) : देशाचा विकास दर प्रथमच पाच टक्‍क्‍यांवर आला आहे. आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक क्षेत्रातील व्यक्तींमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरलेले आहे. देशाच्या लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. लोकशाहीला वाचविण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीला सहकार्य करण्याचे आवाहन युवानेते सुजात आंबेडकर यांनी केले.

भारिप-बहुजन-महासंघ व वंचित बहुजन आघाडी हिंगणा विधानसभेच्या वतीने हिंगणा-रायपूर येथील बौद्ध हक्क परिषद येथे आयोजित सत्ता संपादन निर्धार महामेळाव्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी वंचित-बहुजन-आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक सोनोने होते. देशाला अनर्थ नव्हे तर सक्षम अर्थमंत्र्यांची गरज आहे. दुसऱ्यांदा भाजप सरकार बहुमताने विजयी झाल्यामुळे देशातील जाती-जमाती-मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजामध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वंचितांचे शासनच बहुजनांच्या हिताचे रक्षण करणार आहे, असेही सुजात आंबेडकर म्हणाले.

