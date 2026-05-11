Amravati News: ग्रामीण प्रवाशांची पिण्याच्या पाण्यासाठी तडफड;सामाजिक जाणीवा बोथटः तीव्र उन्हाळ्यात शहरी व ग्रामीण भागातील विदारक चित्र

सुलतानपुर: एकेकाळी उन्हाळा सुरू झाला की गावोगावी, चौकाचौकात, बसस्थानक परिसरात तसेच मुख्य रस्त्यांवर समाजसेवी संस्था, व्यापारी, दानशूर व्यक्ती आणि युवक मंडळांच्या वतीने "पाणपोई" उभारल्या जात असत. प्रवाशांना थंड पिण्याचे पाणी मिळावे, तहानलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळावा, या उद्देशाने सामाजिक बांधिलकी जपत अनेकजण पुढाकार घेत असत. मात्र बदलत्या काळात ही परंपरा हळूहळू लोप पावत असून यंदाच्या तीव्र उन्हाळ्यातही पाणपोईंचा अभाव प्रकर्षाने जाणवत आहे..सध्या तापमानाचा पारा दिवसेंदिवस वाढत असून रस्त्यावरून प्रवास करणारे नागरिक, मजूर, शेतकरी, विद्यार्थी तसेच वृद्ध व्यक्तींना पिण्याच्या पाण्यासाठी अक्षरशः भटकंती करावी लागत आहे. बसस्थानक, बाजारपेठ, ग्रामपंचायत परिसर, सार्वजनिक कार्यालये आणि मुख्य चौक येथे पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे ..पूर्वी गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, सामाजिक संघटना व व्यापारी मंडळी स्वखर्चाने पाणपोई सुरू करत असत. काही ठिकाणी माठ, रांजण, पाण्याच्या टाक्या ठेवून नागरिकांची तहान भागवली जात होती. परंतु आता सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्याकडे कल वाढला असून प्रत्यक्ष सामाजिक उपक्रमांमध्ये घट झाल्याची चर्चा नागरिकांतून होत आहे..विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातही परिस्थिती गंभीर आहे. उन्हाच्या झळांनी हैराण झालेल्या प्रवाशांना पाण्याची बाटली विकत घेणे परवडत नसल्याने अनेकजण तहान सहन करत प्रवास करताना दिसत आहेत. काही ठिकाणी हॉटेल किंवा खासगी दुकानांवरच पाण्याची व्यवस्था असल्याने सामान्य नागरिकांची गैरसोय वाढली आहे..नागरिकांच्या मते, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, सामाजिक संस्था तसेच दानशूर व्यक्तींनी पुढाकार घेत सार्वजनिक ठिकाणी पाणपोई सुरू करण्याची गरज आहे."पाणी हेच जीवन" हा संदेश केवळ घोषणांपुरता न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ही बसस्थानके, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये व प्रमुख चौकांमध्ये मोफत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.