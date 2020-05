अकोलेकरांसाठी असाही उगवला रविवार, वाचा काय झाले असे...

अकोला ः अकोल्यात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशातच रविवारी (ता.3 (सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत) कोरोना संसर्ग तपासणीचे 63 अहवाल प्राप्त झाले. त्यातील 48 अहवाल निगेटीव्ह तर 15 अहवाल पॉझिटीव्ह आले आहेत. दरम्यान दोघा महिला रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे मृतांची संख्या सात झाली आहे. आज दुपारनंतर दोघांना पूर्ण बरे झाल्यानंतर घरी सोडण्यात आले. त्यामुळे आता डिस्चार्ज दिलेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 13 झाली आहे. तर पॉझिटीव्ह अहवाल असलेल्या व्यक्तींची एकूण संख्या 55 झाली असून, प्रत्यक्षात 35 पॉझिटीव्ह रुग्ण उपचार घेत आहेत, अशी माहिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सूत्रांनी दिली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, रविवारअखेर एकूण 885 नमुने पाठविण्यात आले आहेत. त्यापैकी 792 अहवाल आले आहेत. रविवारअखेर एकूण 737 अहवाल निगेटीव्ह तर 55 अहवाल पॉझिटिव्ह प्राप्त झाले आहेत व 93 अहवाल प्रलंबित आहेत. आजपर्यंत एकूण 885 जणांचे नमुने पाठवण्यात आले आहेत. त्यात प्राथमिक तपासणीचे 714, फेरतपासणीचे 94 तर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे 77 नमुने होते. आजपर्यंत एकूण 792 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यात प्राथमिक तपासणीचे 621 तर फेरतपासणीचे 94 व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे 77 अहवाल आहेत. एकूण निगेटिव्ह अहवालांची संख्या 737 आहे. तर पॉझिटिव्ह अहवाल 55 आहेत. तर आजअखेर 93 नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत यांना मिळाला डिस्चार्ज

रविवारी प्राप्त झालेल्या 63 अहवालात 48 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत तर 15 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. आता सद्यस्थितीत 55 जणांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. त्यातील सात जण मयत आहेत. तर 23 एप्रिल रोजी सात जण व 27 एप्रिल रोजी एका जणास, 30 एप्रिल रोजी तिघांना आणि 3 मे रोजी दोघांना असे 13 जणांना घरी सोडण्यात आले आहे. तर सद्यस्थितीत 35 पॉझिटिव्ह रुग्ण उपचार घेत आहेत. रविवारी पॉझिटिव्ह अहवाल आलेल्या दोघा महिलांचे निधन 1 व 2 मे रोजी झाले होते. त्यांचे अहवाल आज प्राप्त झाले, त्या बैदपुरा व सिटी कोतवाली परिसरातील रहिवासी होत्या, अशी माहिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून देण्यात आली. एकाच दिवशी 15 पॉझिटिव्ह

आज सकाळी साडेनऊ वाजता अहवाल प्राप्त झाले तेव्हा 12 जण तर सायंकाळी सहा वाजता प्राप्त अहवालात तिघे जण, असे दिवसभरात 15 जणांचे अहवाल पॉझिटीव्ह आले. आज सकाळी पॉझिटिव्ह आढळलेल्या 12 रुग्णांपैकी दोन महिला या 1 व 2 रोजी मयत झाल्या. तर उर्वरीत दहा जणांपैकी तिघे मोमीनपुरा, पाच जण बैदपुरा तर दोघे जण न्यू भीमनगर येथील रहिवासी आहेत. तर सायंकाळी प्राप्त अहवालात तिघे पॉझिटिव्ह रुग्ण असून, त्या तिनही महिला आहेत. त्यात एक महिला ही न्यू भीमनगर येथील तर अन्य दोन्ही महिला या बैदपूरा येथील रहिवासी आहेत. दोघांना डिस्चार्ज

एककीकडे पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळणाऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे, मात्र बैदपुरा येथील दोघांना पूर्ण बरे झाल्यानंतर डिस्चार्ज देऊन घरी सोडण्यात आले. ही दोघे भावंडे असून, या आधीच्या एका मयत रुग्णाची अपत्ये आहेत. त्यांना रविवारी रुग्णालयातील आरोग्य कर्मचारी व त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्सने टाळ्या वाजवून निरोप दिला. 490 जण अलगीकरणात

आतापर्यंत 856 प्रवासी जिल्ह्यात आले आहेत. त्यापैकी 324 गृहअलगीकरणात व 166 संस्थागत अलगीकरणात असे 490 जण अलगीकरणात आहेत. तर 246 जणांचा अलगीकरणाचा 14 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. तर 120 रुग्ण हे विलगीकरण कक्षात आहेत, अशी माहिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सूत्रांनी दिली. अशी आहे आजची स्थिती

तपासणीसाठी पाठविलेले नमुने -885

प्राप्त अहवाल -792

पॉझिटिव्ह अहवाल -55 (रुग्ण 35)

निगेटीव्ह -737

प्रलंबित -93

पूर्णपणे बरे झालेले रुग्ण -13

मृत्यू - 7(1 आत्महत्या)

Web Title: Sunday was like this for Akolekar, read what happened ...