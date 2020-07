ताडोबा पुन्हा झाले सुरू, मात्र फिरविली पर्यटकांनी पाठ

चंद्रपूर : कोरोनामुळे मागील अडीच महिन्यांपासून बंद असलेल्या ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील बफर झोनमध्ये पर्यटन सुरू झाले. मात्र, बफर झोनच्या 13 पैकी केवळ 5 प्रवेशद्वारांतूनच पर्यटकांनी आत प्रवेश केला. पर्यटकांचा पहिल्याच दिवशी थंड प्रतिसाद मिळाला. सकाळ आणि दुपारच्या सफारीत केवळ 52 जणांनी पर्यटनाचा आनंद लुटला. आजवरचा हा निच्चांक असल्याचे बोलले जात आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला भेट देण्यासाठी देश-विदेशातील पर्यटक दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात येतात. येथील वाघांच्या संख्येमुळे हमखास व्याघ्र दर्शनाची संधी असते. त्यामुळे पर्यटकांचा मोठा ओढ इकडे असतो. यातून स्थानिकांनाही मोठा रोजगार उपलब्ध होतो. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर 18 मार्चपासून ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पही बंद करण्यात आला. मार्च-एप्रिल आणि मे याच काळात व्याघ्र दर्शनाची हमी असते. त्यामुळे पर्यटकांचा ओढा महिन्यात सर्वाधिक असतो. मात्र अडीच महिने प्रकल्प टाळेबंदीत होता. परिणामी रिसॉर्ट, जिप्सीचालक, गाईड आणि पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या इतरांना जबर फटका बसला. त्यामुळे पर्यटन सुरू करावे, अशी मागणी होती. अवश्य वाचा- `आई प्लीज... तो बलात्कार नव्हे... प्रेम आहे आमचे` अखेर बुधवारी, 1 जुलैपासून पर्यटन सुरू करण्याचा निर्णय ताडोबा व्यवस्थापनाने घेतला. बफर झोनमधील 13 प्रवेशद्वार पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आली. यात आगरझरी, देवाळा, कोलारा, मदनापूर, शिरकाळा, पांगडी, अलिझंझा, नवेगाव, कसलाघाट, झरीपेठ, नवगाव आणि रामदेगी या प्रवेशद्वारांचा समावेश आहे. मात्र, बुधवारी सकाळच्या सफारीला आगरझरी आणि कोलारा प्रवेशद्वार वगळता एकही प्रवेशद्वार उघडले नाही. कारण पर्यटकचं आले नाहीत. या दोन प्रवेशद्वारांतून केवळ पाच जिप्सी आत गेल्या. दुपारच्या सफारीत आगरझरी, मदनापूर, देवाडा आणि अलीझंझा या प्रवेशद्वारातून सात जिप्सी आत गेल्या. तत्पूर्वी, या वाहनांना निर्जंतुक करण्यात आले. त्यातही एक नागपूरचा पर्यटक वगळता सर्व पर्यटक चंद्रपूर जिल्ह्यातील होते. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आंतर जिल्हा, राज्य प्रवासी वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे ताडोबा उघडले तरीही पर्यटकांचा ओघ पूर्ववत होणे अत्यंत कठीण आहे. जेव्हा स्थिती सामान्य होईल तेव्हाच ताडोबाचे पर्यटन नवी उभारी घेऊ शकेल.

