Tadoba Safari Fees Hike: ताडोबा अंधारीतील पर्यटन सफारी महागली; पर्यटकांच्या खिशाला कात्री, १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार दर

नागपूर : ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील सफारीचे दर पुन्हा वाढले आहे. एक ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या निसर्ग पर्यटनापासून नवीन दर लागू होणार आहे. त्यामुळे ताडोबातील सफारी मध्यमवर्गांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे. .जागतिक जंगल पर्यटन नकाशावरील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात देशातीलच नाही तर परदेशातील पर्यटक भेट देतात. विविध क्षेत्रातील सेलिब्रिटींसाठी हा आवडता व्याघ्र प्रकल्प आहे. त्यामुळे ते देखील नियमित भेट देतात. कोअर क्षेत्रच नाही तर बफर क्षेत्रातही अलीकडे सहज व्याघ्रदर्शन होत आहे. त्यामुळे पर्यटकांचा ओढा वाढला आहे. पावसाळी सुट्या संपण्यास आता चार दिवस शिल्लक आहेत..येत्या एक ऑक्टोबरपासून ताडोबाच्या गाभा क्षेत्रातील पर्यटनाची दारे खुली होत आहेत. मात्र, त्याचवेळी पर्यटकांना नव्या सफारी शुल्कासह या व्याघ्र प्रकल्पात प्रवेश घ्यावा लागणार आहे..सुधारित शुल्कताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात सोमवार ते शुक्रवार प्रवेश शुल्क ४ हजार ६०० रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ७०० रुपये व वाहन शुल्क ३ हजार ३०० रुपये असे एकूण ८ हजार ६०० रुपये शुल्क आकारले जाईल.शनिवार आणि रविवारी कोअर क्षेत्रात प्रवेश शुल्क ८ हजार ६०० रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ७०० रुपये, वाहन शुल्क ३ हजार ३०० रुपये असे एकूण १२ हजार ६०० रुपये करण्यात आले आहेत.बफर क्षेत्रात सोमवार ते शुक्रवार प्रवेश शुल्क ३ हजार ६०० रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ७०० रुपये व वाहन शुल्क ३ हजार रुपये असे एकूण ७ हजार ३०० रुपये आकारले जाणार आहेत.शनिवार व रविवारी प्रवेश शुल्क ६ हजार ६०० रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ७०० रुपये व वाहन शुल्क ३ हजार रुपये असे एकूण १० हजार ३०० रुपये आकारले जाणार आहेत..काय होते जुने शुल्क?ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात पूर्वी सोमवार ते शुक्रवार प्रवेश शुल्क ४ हजार रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ६०० रुपये व वाहन शुल्क ३ हजार रुपये असे एकूण ७ हजार ६०० रुपये शुल्क होते.शनिवार आणि रविवारी कोअर क्षेत्रात प्रवेश शुल्क ८ हजार रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ६०० रुपये, वाहन शुल्क ३ हजार रुपये असे एकूण ११ हजार ६०० रुपये आकारले.Premium| GST Cuts: जीएसटी सुधारणांनी सामान्य नागरिकांना खरोखरच दिलासा मिळाला आहे का?.बफर क्षेत्रात सोमवार ते शुक्रवार प्रवेश शुल्क ३ हजार रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ६०० रुपये व वाहन शुल्क २ हजार ७०० रुपये असे एकूण ७ हजार ३०० रुपये आकारले जात होते.शनिवार व रविवारी प्रवेश शुल्क ६ हजार रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ६०० रुपये व वाहन शुल्क २ हजार ७०० रुपये असे एकूण ९ हजार ३०० रुपये आकारले जात होते.व्यवस्थापनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सफारी शुल्क वाढ केली आहे. ताडोबाच्या संकेतस्थळावर देखील या वाढीव दराविषयीची नोंद करण्यात आली आहे.-डॉ. प्रभूनाथ शुक्ल, क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.