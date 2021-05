रेमडेसिव्हिरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा; देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिस महासंचालकांना पत्र

अमरावती : अमरावतीत रेमडेसिव्हिरचा (Remdesivir) काळाबाजार प्रकरणात ज्यांना अटक झाली त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी पोलिस महासंचालक संजय पांडे (DGP Sanjay Pande) यांच्याकडे केली आहे. (take action against Remdesivir black market fadanvis wrote letter to DGP)

अमरावती येथे उघडकीस आलेल्या रेमडेसिव्हिरच्या काळाबाजार प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन अटक झालेल्यांपैकी पाच व्यक्ती या शासकीय रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या आहेत, त्यापैकी दोन तर वैद्यकीय अधिकारी अशा वरिष्ठ पदांवर काम करणारे आहेत. त्यामुळे याप्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. असे असताना अटक झाल्यानंतर त्यांची साधी पोलिस कोठडीसुद्धा मागितली जाऊ नये, ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

रेमडेसिव्हिरचा पुरवठा हा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत थेट रुग्णालयांना केला जातो. त्यामुळे कुठलीही खासगी व्यक्ती रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शन वितरित करू शकत नाही. असे असतानाही शासकीय यंत्रणेतूनच हे काळाबाजारीचे रॅकेट चालत असेल तर याप्रकरणाची अतिशय सखोल चौकशी होणे नितांत गरजेचे आहे. असेही त्यांनी पोलिस महासंचालकांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

संकटाच्या काळात अनेक रुग्ण औषधाविना तडफडत आहेत. अशात त्याच औषधांचा काळाबाजार घातक असल्याचे सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. याप्रकरणातील दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालकांना केली आहे.

