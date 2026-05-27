HTBT Cotton Seeds Raid : बुलढाणा जिल्ह्यात HTBT कापूस बियाण्यांवर मोठी कारवाई; ८.५८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

संग्रामपूर : बुलडाण,जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यात कृषी विभाग आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत भारत सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या अनधिकृत एच टी बी टी कापूस बियाण्यांची अवैध विक्री उधळून लावली. या कारवाईत तब्बल ८ लाख ५८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून संबंधित तिघांविरुद्ध विविध कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..जिल्हा पथकाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, संग्रामपूर तालुक्यात एका वाहनातून प्रतिबंधित कापूस बियाण्यांची विक्री केली जात असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर कृषी विभागाने तातडीने संग्रामपूरसह लगतच्या दोन तालुक्यांतील प्रमुख रस्त्यांवर तपासणी मोहीम सुरू केली. तपासणीदरम्यान एका इको वाहनात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बियाण्यांचा साठा आढळून आला..या कारवाईत DHOOM-2 चे ९९, 20:20 Pinkguard 4G चे २५९ आणि IPL Champion चे १००, अशी एकूण ४५८ प्रतिबंधित कापूस बियाण्यांची पाकिटे जप्त करण्यात आली. या बियाण्यांची किंमत ४ लाख ५८ हजार रुपये असून, गुन्ह्यात वापरलेले इको वाहन (किंमत ४ लाख रुपये) देखील जप्त करण्यात आले. एकूण जप्त मुद्देमालाची किंमत ८ लाख ५८ हजार रुपये आहे..या प्रकरणात गुलाबराव ठाकरे व शंकर दांदले (रा. सांगोळा, ता. पातूर, जि. अकोला) यांना ताब्यात घेण्यात आले असून विनोद पाटील उर्फ विनोद वाघमारे (रा. शिरला अंधारे, जि. अकोला) हा फरार आहे..फिर्यादी रविकिरण नावकार (कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, संग्रामपूर) यांच्या तक्रारीवरून तामगाव पोलीस ठाण्यात बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६, कापूस बियाणे अधिनियम २००९, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ही कारवाई कृषी विभागाचे अधिकारी पुरुषोत्तम अंगाईत, प्रमोद गायके, गणेश सावंत, रविकिरण नावकार, रोहिणी बोढे, अजिंक्य भटकर, जानू पवार, रवींद्र जाधव आणि धनंजय देवकर यांनी पोलिसांच्या सहकार्याने यशस्वीरीत्या पार पाडली. वरिष्ठ अधिकारी सुनील बोरकर, गणेश घोरपडे, प्रविण देशमुख, संतोष डाबरे, नितीन लोखंडे आणि संजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.