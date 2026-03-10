विदर्भ

Pavani Crime : दहा वर्षीय विद्यार्थिनीसोबत शिक्षकाचे अश्लील वर्तन; गावकऱ्यांनी शिक्षकाला दिला चोप

भंडारा तालुक्याच्या वडेगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत एका दहा वर्षीय विद्यार्थिनीसोबत मंगळवारी (ता. १०) सकाळी शिक्षकाने अश्लील वर्तन केले.
teacher anil raut

teacher anil raut

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पवनी (जि. भंडारा) - तालुक्याच्या वडेगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत एका दहा वर्षीय विद्यार्थिनीसोबत मंगळवारी (ता. १०) सकाळी शिक्षकाने अश्लील वर्तन केले. ही बाब लक्षात येताच गावकऱ्यांनी शिक्षकाला चांगलाच चोप देत पोलिसांच्या हवाली केले. अनिल जगन राऊत (वय-५४, रा. लाखांदूर) असे या शिक्षकाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Bhandara
crime
student
teacher
Beating
Arrested
Accused

Related Stories

No stories found.