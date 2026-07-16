Yavatmal Crime: यवतमाळ हादरले! रागाच्या भरात वडिलांनी केला मुलीचा खून; मृतदेह गोठ्यात लटकवून फाशीचा केला बनाव

दारव्हा : रागाच्या भरात वडीलानेच आपल्या अल्पवयीन मुलीचा गळा दाबून खून केला. ही घटना सोमवारी (ता. 13) दुपारी चार वाजताच्या तालुक्यातील फुबगाव येथे घडली. याप्रकरणी मुलीच्या आईने बुधवारी (ता.15) तक्रार दिल्यानंतर आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता. मयूरी विजय राऊत (वय 17) असे मृत मुलीचे नाव आहे. तर विजय केशवराव राऊत (वय 45) असे आरोपीचे नाव आहे. घटनेच्या दिवशी आरोपी पत्नीसह शेतावर गेला होता. मुलगी एकटीच घरी होती. आरोपी दुपारी एकटाच घरी परतला तेव्हा मुलगी दारात उभी होती. आणि आतमध्ये एक अल्पवयीन मुलगा आणि मुलगी असल्याचे त्याला दिसले..आरोपीला पाहताच त्यांनी पळ काढला. या प्रकाराबाबत चौकशी केली तेव्हा, मुलीने त्यांना भेटायला आपल्या घरची खोली दिल्याचे समजल्यानंतर त्याचा पारा चढला. रागाच्या भरात त्याने मुलीचा गळा दाबला. त्यावेळी तिचा श्वास रोखला गेल्याने मृत्यू झाला. त्यानंतर आपले बिंग फुटू नये म्हणून त्यांनी मृतदेह गोठ्यात नेऊन दोरीने लटकवून ठेवला आणि मुलीने फाशी घेतल्याचा बनाव केला. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.परंतु, मृतदेहाच्या शवविच्छेदन यादरम्यान वैद्यकीय अधिकार्यांनी दिलेला अभिप्राय व पोलिस तपासात ही घटना उघडकीस आली. त्यानंतर छाया विजय राऊत (वयच 40) यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आली. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता यांच्या मार्गदर्शनात उपविभागीय अधिकारी सिद्धेश्वर भोरे, ठाणेदार सुनील गोपीनवार, पीएसआय नीलेश तारक, पीएसआय संभाजी हिवाळे व पोलिस कर्मचार्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.