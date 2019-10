भंडाऱ्यातील "रॉयल प्लाझा'त 10 लाखांची वीजचोरी

भंडारा : साईनाथनगर येथील हॉटेल रॉयल प्लाझा येथे वीजचोरी केल्याचे फिरत्या पथकाला आढळून आले. त्याबद्दल तडजोडीची रक्कम भरण्यास मुदत देऊनही भरणा केला नाही. त्यामुळे भंडारा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तकिया वॉर्डात साईनाथनगर येथे हॉटेल रॉयल प्लाझामध्ये 17 सप्टेंबरला वीज वितरणच्या फिरत्या पथकाचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता आलोक चंद्रशेखर करंडे यांनी पाहणी केली. यात अजय रमेश भागवत याने आपल्या नावावर असलेल्या दोन वीजमीटरमध्ये छेडछाड करून वीजचोरी केल्याचे आढळून आले. या दोन्ही मीटरमधून एक लाख 70 हजार 977 युनिट वीजचोरी करून वितरण कंपनीचे 10 लाख 91 हजार रुपयांचे नुकसान केले. त्यावेळी आरोपीने पाच लाख 13 हजार 220 रुपयांचा भरणा केला. उर्वरित रक्कम व तडजोडीची रक्कम भरण्यास वेळ देऊनही अद्याप रकमेचा भरणा केला नाही. त्यामुळे भंडारा पोलिसात तक्रार करण्यात आली. पोलिसांनी वीजचोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

