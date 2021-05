विदर्भ

मूल (जि. चंद्रपूर) : आंबे (Mangoes) तोडण्यासाठी गेलेल्या व्यक्तीवर वाघाने हल्ला (Tiger attack) करून ठार केल्याची घटना रविवारी सकाळी सोमनाथ येथील कम्पार्टमेंट नं. ७२९ मध्ये घडली. मृताचे नाव मनोहर आडकुजी प्रधाने (वय ६८) आहे. (An old man was killed in a tiger attack in Chandrapur)