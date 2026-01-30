Chandrapur News : समृद्धीवर चंद्रपूरच्या नगरसेवकांची बस अडवली; चाकूचा धाक दाखवून सोबत चालण्याचा आग्रह, सहा जणांवर गुन्हा

चंद्रपूर / वर्धा - चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीत नुकतेच निवडून आलेले नगरसेवक पुण्यावरून परत येत असताना वर्ध्यालगत समृद्धी महामार्गावर त्यांच्या खासगी बसला शस्त्राच्या धाकावर अडविण्यात आल्याची तक्रार सावंगी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सावंगी पोलिसांनी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. .चंद्रपूर पालिकेत काँग्रेसच्या दोन गटात सत्तेसाठी कुरघोडी सुरू झाली आहे. महापौरपदाची निवडणूक अवघ्या १२ दिवसांवर येऊन ठेपली असताना काँग्रेसमधील आमदार विजय वडेट्टीवार आणि खासदार धानोरकर हे दोन नेते परस्परांवर नगरसेवकांच्या पळवापळवीचा आरोप करीत आहेत. याचाच संदर्भ ट्रॅव्हल्स बस अडवण्याशी असावा, असा संशय व्यक्त होत आहे.चंद्रपूर येथील नगरसेवक राजेश मुरली अडूर यांनी पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार ते आणि त्यांची पत्नी अश्विनी राजेश अडूर (दोन्ही रा. रयतवारी कॉलनी रा. चंद्रपूर) आणि नगरसेवक मित्र सचिन कत्याल, सोफिया खान, अब्दुल करीम शेख, वसंता देशमुख, करिष्मा जंगम व इतर नगरसेवक परिवारासह पुणे येथे फिरण्यासाठी गेले होते. येथून ते काल ट्रॅव्हल्सने परत निघाले..आज गुरुवारी (ता. २९ जाने.) पहाटे साडेसहाच्या सुमारास समृद्धी महामार्गावर गणेशपूर लगत त्यांच्या बसला पाच-सहा चारचाकी वाहनांनी रोखले. या वाहनातून सौरभ ठोंबरे (रा. विठ्ठल मंदिर वॉर्ड, चंद्रपूर) व त्याच्या सोबत अन्य १० ते १५ जणांनी वाहनात येऊन शिवीगाळ केली. शिवाय नगरसेवकांना सोबत चलण्यास सांगितले. कशासाठी सोबत चलायचे, असे विचारले असता त्याने सोहेलभाई शेख (रा. चंद्रपूर) यांच्याशी बोलण्यास सांगितले..बसमधील उर्वरित नगरसेवकांनी या प्रकाराला विरोध केला. त्यामुळे तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. बस अडविणारे माघारी फिरले. मात्र, बस अडवणाऱ्यांपैकी कानेन शमीप सिद्दिकी याला बसमधील नगरसेवकांनी ताब्यात घेतले आणि सावंगी (मेघे) पोलिस ठाण्यात नेले. कानेन हा इंदिरानगर, घुग्गूस, जि. चंद्रपूर येथील मूळ रहिवासी असून, सध्या नागपूर जिल्ह्यातील खापरखेडा येथे राहतो..सावंगी पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारीत राजेश अडूर यांनी अडवणाऱ्यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे म्हटले आहे. या तक्रारीत कानेन सिद्दिकी याच्यासोबतच मुजम्मीन खान (रा. नागपूर), सौरभ ठोंबरे, जसीम खान, अदनान शेख (तिघेही रा. मानकापूर, नागपूर), आलोक रोहिदास (रा. अजनी, नागपूर) आणि अदनान शेख यांच्याही नावांचा उल्लेख आहे. या सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..वडेट्टीवार-धानोरकर वादचंद्रपूर मनपात काँग्रेसचे एकूण २७ नगरसेवक निवडून आले आहेत. निवडणुकीनंतर खासदार धानोरकर आणि आमदार वडेट्टीवार यांनी नगरसेवकांना अज्ञात स्थळी हलविले होते. दरम्यान, प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, आमदार वडेट्टीवार आणि खासदार धानोरकर यांच्यात चर्चा झाली. या चर्चेत महापौरपद धानोरकर गटाकडे, स्थायी समिती वडेट्टीवार गटाकडे आणि मित्रपक्षाकडे उपमहापौरपद देण्याचा फॉर्म्युला ठरला..सर्व काही सुरळीत झाले, असे मानून धानोरकरांनी त्याच्या गटाचे नगरसेवक घरी पाठविले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी वडेट्टीवार समर्थकांनी पाच नगरसेवकांना पळवून नेल्याचा आरोप झाला. त्यातील दोन नगरसेवक धानोरकर गटाकडे परतले तर उर्वरित तीन नगरसेवक पुण्यावरून येणाऱ्या ट्रॅव्हल्समध्ये असल्याचे कळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.