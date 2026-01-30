विदर्भ

Chandrapur News : समृद्धीवर चंद्रपूरच्या नगरसेवकांची बस अडवली; चाकूचा धाक दाखवून सोबत चालण्याचा आग्रह, सहा जणांवर गुन्हा

चंद्रपूर पालिकेत काँग्रेसच्या दोन गटात सत्तेसाठी कुरघोडी सुरू झाली आहे.
knife attack

knife attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंद्रपूर / वर्धा - चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीत नुकतेच निवडून आलेले नगरसेवक पुण्यावरून परत येत असताना वर्ध्यालगत समृद्धी महामार्गावर त्यांच्या खासगी बसला शस्त्राच्या धाकावर अडविण्यात आल्याची तक्रार सावंगी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सावंगी पोलिसांनी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Chandrapur
crime
corporators
st bus
Terror
Samruddhi Highway incident

Related Stories

No stories found.