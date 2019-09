महिलेला वाचविण्यासाठी ठाणेदाराची नदीत उडी

देसाईगंज (जि. गडचिरोली) : ब्रह्मपुरी मार्गावरील वैनगंगा नदीच्या पुलावरून एका महिलेने आज, शनिवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास उडी घेतली. देसाईगंज पोलिसांना माहिती मिळताच ठाणेदार प्रदीप लांडे यांनी जिवाची पर्वा न करता महिलेला वाचविण्यासाठी पाण्यात उडी मारली. मात्र, पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे त्यांना महिलेपर्यंत पोहोचताच आले नाही.

देसाईगंज ते ब्रह्मपुरीकडे मार्गावरून ये-जा करणाऱ्या काही लोकांना सकाळी वैनगंगा नदीवरील पुलावर एक महिला खूप वेळपासून बसून असलेली दिसली. अनेकांना तिच्याबद्दल शंकासुद्धा आली. परंतु, कदाचित ती नदीवर फिरण्यासाठी आली असावी, असे समजून कोणीही तिची चौकशी केली नाही. आणि काही वेळातच त्या महिलेने पुलावरून नदीत उडी घेतली. तिला उडी घेताना काही लोकांनी पाहिले. त्यांनी आरडाओरड केली. लगेच देसाईगंज पोलिसांना माहिती दिली.

देसाईगंज ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक प्रदीप लांडे यांच्यासह ताफा घटनास्थळी आला. पोलिसांनी तत्काळ महिलेचा शोध सुरू केला. परंतु, काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे नदीला प्रवाह वेगवान होता. त्यामुळे महिलेचा शोध घेणे कठीण झाले. देसाईगंज पोलिसांकडे असलेल्या बोटीच्या साहाय्याने महिलेचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. ठाणेदार लांडे यांनी कोंढाळा गावातील वाळूघाटाच्या मार्गावरून थेट नदीपात्र गाठले. इतक्‍यात त्यांना वाहून जाणारी महिला दिसली.

लांडे यांनी जिवाची पर्वा न करता थेट नदीपात्रात उडी घेतली. नदीपात्रातील खोल पाण्यात त्या महिलेचा एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत पाठलाग केला. परंतु, पाण्याचा प्रवाह खूप जास्त असल्याने व जवळ इतर कोणीही सहकारी नसल्याने त्यांना एकदम खोलवर पाण्यात जाता आले नाही. पाण्याच्या प्रवाहासोबत ती महिला वाहून गेली. देसाईगंज पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

