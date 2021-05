पतीचा आला ओरडण्याचा आवाज; पत्नीने येऊन पाहताच सर्वच होते संपले

अमरावती : कौटुंबिक वादातून (Family disputes) चिखलदरा तालुक्‍याच्या दहेंद्री या आदिवासीबहुल भागात (Tribal areas) धाकट्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. उपचारादरम्यान सदर व्यक्तीचा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात मृत्यू झाला. देवेंद्र रामा येवले (वय ३२, रा. दहेंद्री) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. (The elder brother killed the younger brother in Amravati)

मृत व्यक्तीच्या पत्नीने चिखलदरा ठाण्यात तक्रार केली असता पोलिसांनी संशयित आरोपी राजेश रामा येवले (वय ३५, रा. दहेंद्री) विरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्याला रात्रीच अटक केली. मंगळवारी (ता. चार) लहान भाऊ देवेंद्र हा जेवण करून घरात झोपला होता, तर त्याची पत्नी मुलांना झोपविण्याकरिता वरच्या माळ्यावर होती. तेवढ्यात पतीच्या ओरडण्याचा आवाज आला. त्यामुळे ती धावत खाली उतरली.

राजेश येवले यांनी दार आतून बंद करून घेतले व बसण्यासाठी वापरत असलेल्या लाकडी पाटाने देवेंद्र येवले याच्या डोक्‍यावर जोरदार प्रहार केला. जखमीच्या पत्नीने हा प्रकार प्रत्यक्ष बघितला. देवेंद्र जखमी होऊन बेशुद्ध पडला. त्याला उपचाराकरिता ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

प्रकृती गंभीर झाल्याने बुधवारी (ता. पाच) रात्री त्याला अमरावतीच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान देवेंद्र येवलेचा काही मिनिटांतच मृत्यू झाला. मृत व्यक्तीच्या पत्नीने चिखलदरा ठाण्यात तक्रार केली. त्या आधारे पोलिसांनी संशयित आरोपी राजेश येवलेविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.

