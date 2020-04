...तर, पीक कर्जावर व्याज आकारणी नाही!

अकोला : रिझर्व बँकेच्या सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली होती. परंतु, व्याज सवलत दिली नव्हती. आता मात्र शासनाने व्याज सवलत जाहीर केल्याने, 31 मे पर्यंत कर्ज भरणा केल्यास शुन्य टक्के व्याज सवलत दिली जाणार असल्याचे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत वैद्य यांनी सांगितले आहे. यावर्षी अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. निम्मा कापूस, तूर अजूनही घरात पडून आहे. हमीभाव केंद्रांनी तूर खरेदीची चुकारे अजूनपर्यंत दिलेले नाहीत. शिवाय कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यभरात लॉकडाउन करण्यात आल्यामुळे शेतमाल विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. अशा स्थितीमध्ये 31 मार्चपर्यंत कर्ज भरायचे कसे आणि मुदतवाढ मिळाली नाही व 31 मार्चपर्यंत कर्ज भरले नाही तर, नियमित कर्जफेड करण्यासाठीच्या 50 हजार रुपयांच्या लाभाला मुकावे लागणार की काय, याची चिंता शेतकऱ्यांना लागली होती. मात्र, आर्थिक टंचाईचा सामना करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज 31 मार्चपर्यंत परतफेड करणे कठीण असल्याची बाब लक्षात घेत, रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पीक कर्ज भरण्यासाठी 30 जून 2020 पर्यंत मुदत वाढ जाहीर केली होती. परंतु, आरबीआयच्या मार्गदर्शन सूचनेत, मुदतवाढीत कर्जाच्या रकमेवर केंद्र व राज्य शासनाकडून व्याज सवलत देण्याबाबत उल्लेख नसल्याने, 31 मार्च नंतर कर्ज फेड केल्यास कर्जाच्या रकमेवर प्रचलित दराने व्याज वसूल केले जाणार असल्याचेही जिल्हा बँकेकडून कळविण्यात आले होते. मात्र आता 31 मे पर्यंत कर्जफेड केल्यास तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवर शासनाने सुद्धा व्याज सवलत जाहीर केली असल्याने, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 31 मे पर्यंत पीक कर्जफेड केल्यास शुन्य टक्के व्याज सवलत

रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बंकेकडून 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र आरबीआयच्या सूचनेत मुदतवाढीमध्ये कर्जाच्या रकमेसाठी शासनाच्या व्याज सवलतीबाबत उल्लेख नव्हता. आता मात्र शासनाकडून व्याज सवलत जाहीर करण्यात आल्याने, 31 मे पर्यंत पीक कर्जफेडीसाठी शुन्य टक्के व्याज सवलत दिली जाणार आहे.

- अनंत वैद्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अकोला.

Web Title: Then no interest charged on crop loan