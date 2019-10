Vidhan Sabha 2019 विरोधात लढणारे उरलेच नाही : उद्धव ठाकरे

अमरावती : कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीमध्ये आता कुणी उरले नाही. उरलेले टिकतील की नाही याची हमी नाही. तिकीट मिळालेले ऐनवेळी पळत आहेत. त्यामुळे सामना करण्यासाठी कुणीच उरला नाही, अशी टीका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी (ता. 11) कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीवर केली.

शिवसेना-भाजप महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ येथील दसरा मैदानावर आयोजित प्रचारसभेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्यातील भाजपा-सेनेचे उमेदवारांच्यासह सेनेचे संपर्कप्रमुख अरविंद सावंत, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, अनंत गुढे, भाजपचे शहराध्यक्ष जयंत डेहनकर, नगरसेवक तुषार भारतीय, सेनेचे जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे व भाजपचे पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, माझा स्कोअर झाला आहे, मी मॅच जिंकली आहे. केवळ गडबड होऊ नये व गेल्यावेळेस दगा फटका झाला तसा होऊ नये म्हणून आलो. मतदारांचे मन व मत बघून समोर जावे लागते. लोकसभेत देशात भगवे सरकार आले असताना अमरावतीत मात्र पराभव झाला, त्याचे शल्य आहे. पराभव का झाला, कुणी दगाफटका केला असा प्रश्‍न उपस्थित करून पुढे जाण्यासाठी एखादा फटका सहन करावा लागतो, अशा शब्दात नंतर त्यांनी दुःखावर फुंकर घालण्याचाही प्रयत्न केला.

युतीचे सरकार आल्यावर दहा रुपयांत शिवभोजनाची थाली, अतिवंचितांना वर्षाला सहा सिलिंडर मोफत, शेतकऱ्यांना शेतीला वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणाकरिता कुंपण घालता यावे यासाठी विशेष अनुदान, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीऐवजी कर्जमुक्ती अशा घोषणा त्यांनी केल्या.

युती का केली याचेही स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले. लोकसभेत युती केली नसती तर केंद्रात कलम 370 ची पाठराखण करणाऱ्याचे सरकार आले असते. ते कलम हटविले याचा आम्हाला अभिमान असल्याचे ते म्हणाले. या निवडणुकीत दगा फटका होणार नाही याची दक्षता घेण्याची विनंती करतानाच गद्दारीला क्षमा नाही असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

अमरावती व बडनेरा येथील शिवसैनिक तसेच भाजपचे सर्वच पदाधिकारी प्रचार सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अपक्ष उमेदवार "टार्गेट'

पंधरा मिनिटांच्या भाषणातील निम्म्यापेक्षा अधिक वेळ त्यांनी बडनेरातील प्रतिस्पर्धी उमेदवाराविरुद्ध फटकेबाजी केली. बडनेरातील लढाई धनशक्ती व लाचारीविरुद्ध आहे. पैशाने सर्व काही विकत घेता येऊ शकते, मात्र भगवे विकल्या जात नाही. सत्तेमागे धावणाऱ्यांना थारा देऊ नका, असा उल्लेख करीत त्यांनी सेनेच्या उमेदवारांस विजयी करण्याचे आवाहन केले. मात्र, लक्षात येताच लगेच जिल्ह्यातील युतीच्या सर्व उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन केले.

