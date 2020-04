पाहता पाहता भडकली आग आणि हे सगळे झाले स्वाहा

कोरपना (चंद्रपूर) : कोरपना तालुक्‍यातील धोपटाळा येथे लागलेल्या आगीत गुरांचे सहा गोठे जळून खाक झाले. अग्निशमन दलाने वेळीच आग आटोक्‍यात आणल्याने मोठा अनर्थ टळला. अवश्य वाचा - नागपुरात कोरोना वाढला; हे परिसर केले ‘सील’ कोरपना तालुक्‍यातील धोपटाळा येथे आज (सोमवार ) दहा वाजता घरांना लागून असलेल्या गुरांच्या गोठ्याला अचानक आग लागली.बघता बघता आग भडकली अन सहा गोठे आगीच्या भक्‍शस्थानी सापडल्याने जळून खाक झालेत.जळालेले गोठे मुरलीधर केशव बोबडे, मनोहर केशव बोबडे, दशरथ अर्जुन बोबडे, दिवाकर विठ्ठल बोबडे, महादेव विठ्ठल बोबडे, विजय अर्जुन बोबडे यांच्या मालकीचे होते. या आगीत सहा बकर्या,दोन वासरे एक म्हशीचे पिल्लू,चार कोंबड्या,24 क्‍लिंटल कापुस,दोन दुचाकी,जनावरांचा चारा आणि इतर साहित्य जळून खाक झाले.आग विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. आग लवकरच आटोक्‍यात आल्याने मोठा अनर्थ टळला.

