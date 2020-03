Coronavirus : ते आले फ्रान्समधून धामणगावात अन्‌ प्रशासनाची झाली धावाधाव

धामणगावरेल्वे (जि. अमरावती) : तालुक्‍यातील एका बड्या कंत्राटदाराकडे अधिकारी असलेल्या एका व्यक्तीचा मुलगा व सून फ्रान्स या देशातून आल्याची माहिती आहे. हे दाम्पत्य धामणगाव येथील एका वसाहतीत मंगळवार(ता. 17)पासून वास्तव्यास आहे. याची माहिती मिळताच प्रशासनाच्या वतीने अधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली व आरोग्य तपासणी केल्याची माहिती आहे. कोरोना या विषाणूजन्य आजाराने जगभरावर मृत्यूचे संकट ओढवले आहे. शहरातसुद्धा फ्रान्स येथून दोन व्यक्ती आले. आरोग्य यंत्रणेतील वैद्यकीय पथकाने बुधवारी त्यांची भेट घेऊन तपासणी केली. मात्र त्या दोन व्यक्ती कोरोना बाधित नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. हैदराबाद येथील रहिवासी मंगळवारी (ता. 17 ) फ्रान्समधून पती-पत्नी शहरात दाखल झाल्याची वार्ता वाऱ्यासारखी पसरली होती. शहरातील एका वस्तीत या दोन्ही व्यक्ती असल्याची माहिती समोर आली. प्राप्त माहितीनुसार, मूळचा हैदराबाद येथील रहिवासी असलेला एक मोठा अधिकारी येथील एका कंत्राटदाराकडे कार्यरत असल्याने तो शहरात राहतो. त्यांचा मुलगा आपल्या पत्नीसह फ्रान्स येथे वास्तव्यात होता. अचानक कोरोना विषाणूने जगभरात दहशत माजवली असल्याने विदेशात असलेल्या या दाम्पत्याने मायदेशी परतण्याचा निर्णय घेतला. आरोग्य यंत्रणेने घेतली भेट दरम्यान या दोघांनी स्वतःच्या घरी हैदराबादला न जाता दिल्ली येथून धामणगाव शहर गाठले. आरोग्य खात्याच्या माध्यमातून हे दोघे शहरात आल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाला मिळाली होती. बुधवारी (ता. 18) सकाळी आरोग्य यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी त्या दोघांची भेट घेतली. या वेळी त्यांची दिल्ली विमानतळावर वैद्यकीय तपासणी होऊन त्यांना कोरोना विषाणूची लागण झाली नसल्याचे तथ्य समोर आले. हेही वाचा : सावधान ! कोरोनाचा चौथा टप्पा असणार गंभीर बाहेर न जाता घरातच राहा तरीसुद्धा त्यांनी येत्या काळात बाहेर कुठेही न जाता घरात राहण्याचे व लक्षणे जाणवल्यास त्वरित डॉक्‍टरांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला प्रशासनाने दिला आहे. पोलिस व महसूल प्रशासनाने चौकशी करून तसा अहवाल वरिष्ठांना पाठविला असल्याची माहिती आहे.

