ते म्हणतात उघड्यावरच करणार मांस विक्री

अकोला : पौळा चौक, भांडपुरा परिसरातील उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्यांचे अतिक्रमण महापालिकेतर्फे गुरुवारी हटविण्यात आले. यावेळी अतिक्रमकांकडून विरोध झाल्याने पोलिसांना बोलाविण्यात आले. पोलिसांच्या मध्यस्थितीने अनर्थ टळला. अखेर पोलिस संरक्षणात मनपाच्या अतिक्रमण विभागातर्फे साहित्याची तोडफोड करून अतिक्रमण हटविण्यात आले. महानगरपालिका महासभेमध्ये शिवसेना गटनेते राजेश मिश्रा यांनी मांसाचा कचरा थेट सभागृहात आणून टाकला होता. उघड्यावरील मांस विक्री आणि अतिक्रमणामुळे मार्गावरील वाहतुकीचा खोळंबा होत असून, नागरिकांना नाहक त्रास होत असल्याने राजेश मिश्रा यांनी हा आक्रमक पवित्रा घेतला होता. अखेर गुरुवारी आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दिलेल्या आदेशानुसार महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाच्या वतीने पोळा चौक भांडपुरा येथील मांस विक्रीची रोडवर अनधिकृत उभारण्यात आलेली दुकाने व अनधिकृत मटन विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. यावेळी त्यांच्या जिवंत कोंबड्या ठेवण्याकरिता असलेले सर्व पिंजरे व उभारण्यात आलेले शेड तोडण्‍यात आले. त्यामुळे मांस विक्रेत्यांनी अतिक्रमण विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना घेराव घालून कारवाईत मज्जाव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे परिसरात काही काळासाठी दहशतीचे वातावरण निर्माण होऊन कायद्या व सुव्‍यवस्‍थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. अतिक्रमण अधिकारी यांनी तातडीने पोलिसांना संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिस तिथे पोहोचले. त्यामुळे पुढील अनर्थ टळला. अतिक्रमकांच्या शिफारशीसाठी विरोधी पक्ष नेते मनपात

अतिक्रमण हटविल्यानंतर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यावसायिकांसोबत परिसरातील नगरसेवक व महानगरपालिका विरोधी पक्षनेते साजित खान पठाण यांनी मनपात धाव घेतली. कारवाई का केली म्हणून मनपा प्रशासनाला जाब विचारला. त्यानंतर अतिक्रमण निर्मूलन अधिकारी अनिल बिडवे यांनी विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे जाऊन कारवाई नियमा प्रमाणेच व पूर्व सूचना देवून झाल्याची माहिती दिली. उघड्यावर मांस विक्री केल्यास फौजदारी

महानगरपालिका क्षेत्रात उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्या सर्व व्यावसायिकांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनातर्फे देण्यात आला. अतिक्रमित जागेत व्यवसाय करत असतील तर त्यांना व्यवसाय करण्यास मज्जाव करून ते अतिक्रमण नेस्तनाबूत करण्यात येणार असल्याचे अतिक्रमण निर्मूलन अधिकारी अनिल बिडवे यांनी सांगितले.

Web Title: They say, they will sell meat on the open